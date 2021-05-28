Выставка «Питерское лето»

Виктория Мерецкая, график, член Союза Художников и иллюстратор целого ряда книг, представит выставку, полностью посвященную петербургскому лету.

Нежные чувства к скупым, специфичным, но всё же по-своему волшебным летним месяцам побудили Викторию создать эту трогательную серию. Работы из данной экспозиции были написаны в разные периоды жизни художницы. Несмотря на кажущуюся недвусмысленность заявленной темы, это очень личная история: будучи неотделимыми от самой сути книжной иллюстрации, картины Виктории кажутся пропитанными огромным количеством образов, которые оставляют где-то за скобками ненаписанный текст. Текстом будто бы становятся сюжеты: люди и ситуации, совокупность которых как раз и формирует воспоминания. Зачастую в центре сюжета оказываются окна, как отдельный символический элемент.

Окно приравнивается художницей к экрану. Тонкий, хрупкий, прозрачный экран, который соединяет сразу два мира. Первый — внутренний мир человека, живущего в квартире, где про него рассказывают предметы на подоконнике: цветы в горшках, кусочки стен и цвет обоев. Второй мир разверзся снаружи, и он не такой лиричный. В графических листах художницы «мир снаружи» часто работает, как задний план, который дополняет и завершает личностный рассказ, явленный на переднем плане. Но иногда эти миры меняются местами.

ВИКТОРИЯ МЕРЕЦКАЯ

ПИТЕРСКОЕ ЛЕТО

Графика

2 июня по 30 августа 2021 г

Вернисаж 4 июня (пт) в 19-00

Галерея «Лекционный угол», 2 эт, 0+