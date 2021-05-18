Peggy Gou выступит на PPF 2021 в Санкт-Петербурге

В 2021 году Present Perfect Festival пройдет с 23 по 25 июля. Фестиваль сохранит конфигурацию полноформатного рейва и трехдневную структуру, локацией станет расширенная территория пространства K-30 в Гавани Васильевского острова.

Концепция PPF’21 посвящена объединению творческих единиц в междисциплинарные коллаборации. Эта идея отражена в программном блоке PPF Артефакты — ряде уникальных шоу, кропотливую работу над которыми команда фестиваля ведет в тесном взаимодействии с артистами и представителями креативных профессий.

Вместе с тем, фестиваль традиционно соберет широкий лайн-ап, представляющий лучших артистов мировой и локальной электронных сцен. К ранее объявленным Ricardo Villalobos и Craig Richards присоединилась Peggy Gou — звезда из Берлина, чье выступление состоится в субботу, 24 июля.

Первая диджей из Кореи, когда-либо игравшая в легендарном берлинском клубе Berghain, Peggy Gou делит сцену с тяжеловесами индустрии вроде Larry Heard, Jackmaster, Theo Parrish, чередует выступления на фестивалях Dekmantel, Glastonbury и Les Nuits Sonores с компактными клубами вроде De School.

Ее релизы издает лейбл Ninja Tune и Matt Edwards на Rekids, а выпуск для серии DJ-Kicks становится второй в истории компиляцией после Moodymann, попавшей в десятку танцевального чарта Billboard в 2019 году. Вероятно, феномен популярности и повсеместной востребованности Peggy Gou, который иностранный Mixmag однажды назвал «Гу-манией», только набирает обороты.

Живет в столице Германии, родом из Южной Кореи, музыкально обитает где-то между Детройтом, Лондоном и Берлином — космополит Peggy Gou признанная икона стиля. Окончив Лондонский колледж моды, она работала корреспондентом Harper's Bazaar, обзавелась собственным фешн-бренд KIRIN при поддержке Вирджила Абло. За ее жизнью следят 2 миллиона фолловеров в инстаграм, а сама Peggy смотрит с обложки GQ, а после сотни выступлений за 2018-19 год, журнал Forbes включил ее в список наиболее влиятельных представителей Азии до 30. Но главное — музыка! Выступление Peggy Gou можно будет услышать в основной фестивальный день PPF, в субботу, 24 июля.

Билеты: www.runited.ru/ppf

23-25.07.2021

PRESENT PERFECT FESTIVAL

К-30

Санкт-Петербург, Кожевенная ул. 30