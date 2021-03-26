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Питерец.ру » Культура » Фестиваль «ЭкоДни на Садовой»

Фестиваль «ЭкоДни на Садовой»

0
19
Опубликовал: Вадик Котов
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С 8 по 10 апреля в библиотеке им. А. С. Грибоедова пройдет фестиваль «ЭкоДни на Садовой».

С 8 по 10 апреля в библиотеке им. А. С. Грибоедова пройдет фестиваль «ЭкоДни на Садовой».

Вместе с представителями экологических организаций и зоо-волонтерами мы обсудим, как соблюсти баланс между ответственным отношением к природе и комфортной жизнью в мегаполисе, с чего начать путь к жизни в стиле «эко».

В течение трех дней гости фестиваля будут встречаться с представителями некоммерческих эко-организаций: «Круг жизни», «Мусора. Больше. Нет», «Крышечки ДоброТы», Эко-клуб «ZaZero», Российский центр реабилитации диких животных «Велес».

В рамках фестиваля состоится кинопоказ документального фильма «Область высокого полёта» (производство открытой киностудии «ЛенДок» и кинокомпании «Kinemotor»), пройдут мастер-классы по изготовлению натуральных свечей из вощины и экопринтов для тканевых сумок, розыгрыш призов.

Программа

8 апреля

18:00-18:50 Лекция "Городской экоактивизм - на деле проще, чем кажется".

Лекторы: экоактивисты Катерина Чернова («Мусора. Больше. Нет»), Светлана Нечаева («Крышечки ДоброТы»)

18:00-19:30 Мастер-класс по изготовлению натуральных свечей из вощины

19:00 – 20:00 Показ документального фильма «Область высокого полёта» (2019, реж. В. Капитонов).

17:30 – 19:30 Передвижная выставка «Музей экологических инициатив»

Ведущий – Стас Ельнецкий, экоспикер движения «Мусора. Больше. Нет»

9 апреля

18:00 – 18:30 Лекция «Круг жизни: сделаем город зеленым вместе».

Лектор – Максим Вережинский, основатель проекта  «Круг жизни».

18:30-19:30 Лекция «Как сохранить баланс между экоответственностью и экотревожностью». Лектор – Ася Воронкова, основательница  эко-клуб «ZaZero, создательница первого в Петербурге магазина без упаковки «Покупай Правильно!»

10 апреля

15:00-15:40 Лекция «Помочь и не навредить: РКЦентр «Велес» в гостях у библиотеки».

14:30-18:00 Выставка фотоанкет «Найди друга». Мероприятие организовано совместно с Волонтерским мини-приютом «Кошки в добрые руки»

15:40-16:00 Розыгрыш эко-призов для гостей фестиваля.

16:00 – 17:30 Мастер-класс по экопринтам на тканевых сумках от сотрудников библиотеки им. А. С. Грибоедова.

Партнёры фестиваля:

· открытая киностудия «ЛенДок» (Санкт-Петербургская студия документальных фильмов) – одна из крупнейших документальных киностудий России.

· Кинокомпания «Kinemotor» - молодая компания, которая создаёт фильмы, музыкальные клипы и рекламные ролики, участник и победитель отечественных и международных кинофестивалей

· Театр «Приют комедианта» — первый в России государственный репертуарный театр без постоянной труппы.

Новости о фестивале будут размещаться на странице библиотеки: https://vk.com/griboedovlib

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