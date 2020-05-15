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Питерец.ру » Культура » В Петербурге появились новые граффити от HoodGraff studio с атрибутами 90-х

В Петербурге появились новые граффити от HoodGraff studio с атрибутами 90-х

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ТНТ
Известная петербургская граффити-команда  HoodGraff разрисовала яркими красками стены в центре города

Известная петербургская граффити-команда  HoodGraff разрисовала яркими красками стены в центре города. На граффити художники изобразили тамагочи, Полароид и кассету VHS – самые желанные предметы эпохи 90-х –  и надпись «МИР ДРУЖБА ЖВАЧКА».

Новые граффити напоминают о былых временах: глядя на свежий стрит-арт погружаешься в атмосферу 90-х и с ностальгией вспоминаешь о  девайсах минувшего поколения. Эти работы созданы в поддержку выхода нового сериала на телеканале ТНТ о жизни в 90-е: «Мир! Дружба! Жвачка!», премьера которого состоится уже в понедельник, 18 мая.

По сюжету на дворе 1993 год. Три друга — Санька, Вовка, Илюша и примкнувшая к ним Женька — крутятся в водовороте совершенно непрогнозируемых и насыщенных событий: то разборки за территорию с бандой хулиганов, то родители разругались, то дед в доме престарелых взял стариков в заложники, то деньги за случайно разбитую машину местного авторитета надо срочно найти.

Гопники Кащей и Дизель, белье на веревках во дворе и шлягеры Татьяны Булановой, синтепоновые костюмы Adidas и дутые болоньевые фиолетовые штаны, самодельные нунчаки и плакаты Сталлоне. А еще «Цой — жив!». Вселенная сериала нашпигована символами 90-х и пропитана атмосферой того времени.

Артём Бурж, рук. HoodGraff studio

«Мы вспомнили свои 90-е и то, что было нашими мечтами на тот момент: очень хотелось иметь тамагочи, делать фотографии на Полароид и смотреть новые боевики на кассете. Неких наших негласных три символа 90-х +  яркий фон – это способ разнообразить серость, которая преследует Петербург.

Я только недавно стал испытывать чувства ностальгии по 90-м, и тут на горизонте появился «Мир! Дружба! Жвачка!», мы с радостью поработали с ТНТ»

Команда HoodGraff известна в Петербурге своими черно-белыми портретами, в числе которых: Виктор Цой, Павел Дуров, Вячеслав Черчесов, Сергей Бодров и другие.

Граффити «Мир Дружба Жвачка» находятся по адресам: Некрасова, 58, Греческий сквер и Садик дружбы. Рассмотреть их поближе можно будет, когда режим самоизоляции в городе ослабнет.

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