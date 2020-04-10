Онлайн-экскурсия по Третьяковской галерее

Третьяковская галерея и мультимедийный сервис Okko при поддержке Сбербанка представляют новую главу проекта «Искусство онлайн» – эксклюзивную онлайн-экскурсию «Третьяковка со Шнуром». Теперь подписчики Okko получат уникальную возможность увидеть величайшие шедевры русской живописи, прогулявшись по Третьяковской галерее вместе с шоуменом Сергеем Шнуровым и генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой. Экскурсия будет доступна бесплатно для всех пользователей Okko с 12 апреля.

Онлайн-прогулка позволит узнать больше о произведениях таких живописцев, как Александр Иванов, Орест Кипренский, Иван Айвазовский, Иван Крамской, Василий Верещагин, Василий Суриков, Алексей Саврасов, Николай Ге, Илья Репин, Михаил Врубель и Валентин Серов.

Зельфира Трегулова и Сергей Шнуров остановятся у картины И.Е. Репина «Не ждали» (1884–1888), одного из главных произведений русской живописи, в котором нашли отражение события, связанные с народовольчеством и убийством императора Александра II. Также в программу экскурсии включено произведение «Демон (сидящий)» (1890) — знаменитое полотно

М.А. Врубеля; в нем художник воплотил мечты о божественно прекрасном и подчеркнул глубоко личное трагическое ощущение разлада между миром и собой. Собеседники расскажут про картину А.А. Иванова «Явление Христа народу (Явление Мессии)» (1837–1857). Это полотно считается одним из ключевых высказываний русской живописной школы – понимание процесса творчества как мессианства превратило художественное произведение в символ духовного пути нации.

Полная часовая версия экскурсии будет доступна в Okko 12 апреля. Впоследствии она будет заменена коллекцией из 11 мини-фильмов, посвященных картинам Третьяковской галереи. Полную экскурсию можно будет посмотреть в подписках «Оптимум» и «Премиум».

Зельфира Трегулова — искусствовед, куратор российских и международных выставочных проектов, опытный руководитель и эффективный менеджер. За пять лет на посту генерального директора Третьяковской галереи она смогла изменить образ музея на динамичный и открытый для современных подходов.

Сергей Шнуров — рок-музыкант, художник, актер, общественный деятель, широко известный своей харизмой и неподражаемым чувством юмора.

Фильм «Третьяковка со Шнуром» в Okko даст уникальный шанс взглянуть на сокровища Третьяковской галереи глазами Зельфиры Трегуловой и Сергея Шнурова и получить эстетическое удовольствие от неожиданной коллаборации.

Продюсером проекта выступает Теймур Джафаров, за производство отвечает Okko Studios совместно с Team Films.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка: Последние несколько недель мы наблюдаем за тем, насколько креативно музеи всего мира подходят к общению с публикой в онлайне. Стоит ли говорить, что Сбербанк и Okko с удовольствием откликнулись на предложение Третьяковской галереи сделать совместный проект. Неважно, бывали ли вы в Третьяковке неоднократно или заглянете туда впервые, возможность увидеть сокровища музея глазами его директора Зельфиры Трегуловой и всенародно любимого артиста Сергея Шнурова – сама по себе уникальна.

Яна Бардинцева, генеральный директор Okko: Сегодня мы открываем новую главу проекта «Искусство онлайн», представив экскурсию по Третьяковской галерее от Сергея Шнурова и Зельфиры Трегуловой. Мы уверены, что такая коллаборация впечатлит подписчиков Okko и поможет широкой аудитории стать ближе к искусству.

«Искусство онлайн» – совместный проект Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko, который открывает бесплатный доступ к спектаклям, концертам, виртуальным экскурсиям и другому видеоконтенту от ведущих культурных площадок страны. Медиатека пополняется ежедневно, каждый четверг и воскресенье проходят эксклюзивные онлайн-премьеры. Контент доступен бесплатно при регистрации на Okko.

Информационный партнёр проекта – Afisha.ru.