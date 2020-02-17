21 февраля в клубе Fusion состоится вечеринка от лейбла FAT VIBEZ Records, при участии специального гостя из Великобритании, Robin Axford (UK, London).

Robin Axford - профессиональный саундпродюсер, работающий с топовыми артистами, музыкантами, продюсерами и представителями музыкальной индустрии, среди которых легенды британского гэриджа MJ Cole и The Streets. Робин отличный селектор, опытный и техничный диджей. За его плечами выступления на топовых площадках Майами и Лондона, вместе с DJ EZ, Dreem Teem, DJ Fresh, The Prodigy и многими другими.

Сегодня Робин радует московскую публику британским саундом на своих фирменных вечеринках на Флаконе, а в перерывах между гостевыми сетами на лучших вечеринках города, он активно продолжает работу на своей студии.

Робин везет с собой сумку редкого винила. В его коллекции отборный Garage, Breakbeat & Jungle, поэтому такой сет можно считать эксклюзивным.

Резиденты лейбла FAT VIBEZ окажут поддержку британскому гостю, представив свои сеты, наполненные жирными вибрациями.

21.02.20

Fusion Club, Наб. канала Грибоедова 7

Начало в 23:30

Купить билеты: fatvibez.com