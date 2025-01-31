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Питерец.ру » Экономика » Бывшую резиденцию консула США сдадут в аренду

Бывшую резиденцию консула США сдадут в аренду

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
ru.wikipedia.org
Особняк, где проживал бывший американский консул, будет сдан в аренду

«Питерец.ру» сообщает, что резиденцию бывшего консула Соединенных Штатов в СПб снова планируют сдать в аренду. Это двухэтажное здание в стиле неоклассицизма расположено на набережной реки Мойки. Оно было построено в начале XX века и сперва использовалось как жилой дом. В советское время здесь размещались различные учреждения. С 1970-х годов здание занимало Генеральное консульство США.

Резиденция бывшего консула США может стать интересным объектом для аренды. Это здание способно привлечь внимание предпринимателей, которые хотят разместить здесь свой бизнес. Также оно может быть интересно творческим людям, которые хотят создать здесь свое пространство.

Торги по аренде резиденции бывшего консула США пройдут в ближайшее время. Более подробная информация будет объявлена позже.

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