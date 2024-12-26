Гостиницы СПб подорожали

«Питерец.ру» сообщает, что накануне новогодних праздников заметно возросли цены на гостиницы в СПб. По данным аналитиков, стоимость проживания в отелях города увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Это связано с высоким спросом на размещение в преддверии праздников, когда туристы стремятся насладиться атмосферой зимних праздников и культурными событиями, которые предлагает Северная столица. Наиболее заметный рост цен наблюдается в популярных туристических районах, таких как Невский проспект и исторический центр города.

В некоторых случаях стоимость номера в отелях категории «четыре звезды» и выше достигает 15-20 тыс. руб. за ночь. Эксперты отмечают, что такая тенденция может быть связана не только с увеличением числа туристов, но и с ограниченным предложением на рынке гостиничных услуг.