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Питерец.ру » Экономика » Гостиницы СПб подорожали

Гостиницы СПб подорожали

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В преддверии Нового года значительно выросли цены в отелях Северной столицы

«Питерец.ру» сообщает, что накануне новогодних праздников заметно возросли цены на гостиницы в СПб. По данным аналитиков, стоимость проживания в отелях города увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. 

Это связано с высоким спросом на размещение в преддверии праздников, когда туристы стремятся насладиться атмосферой зимних праздников и культурными событиями, которые предлагает Северная столица. Наиболее заметный рост цен наблюдается в популярных туристических районах, таких как Невский проспект и исторический центр города. 

В некоторых случаях стоимость номера в отелях категории «четыре звезды» и выше достигает 15-20 тыс. руб. за ночь. Эксперты отмечают, что такая тенденция может быть связана не только с увеличением числа туристов, но и с ограниченным предложением на рынке гостиничных услуг.

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