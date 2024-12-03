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Питерец.ру » Экономика » Стоматология опять подорожает

Стоматология опять подорожает

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В следующем году в СПб вырастут цены на стоматологические услуги

Стоматология – удовольствие недешевое. Для кого-то хорошие зубы и вовсе превратились чуть ли не в предмет роскоши. Однако подорожание стоматологических услуг продолжится и в 2025 году.

Ожидается, что цены в клиниках Северной столицы вырастут на 25-30%. Это обусловлено экономической ситуацией в стране, особенно падением курса рубля. Логично, что сектор стоматологии вынужден реагировать на происходящее.

Если в крупных клиниках могут адаптироваться к подобным ситуациям, поскольку там устойчивая база клиентов, то менее серьезные игроки могут столкнуться с кризисом.  Это касается небольших клиник, которые выплачивают кредиты или снимают помещение. 

«Питерец.ру» отмечает, что рост цен в стоматологиях приобрел устойчивый характер. В текущем году средний чек в клиниках СПб составляет 8252 руб. Это на 13% больше, нежели в 2023-м. Дальнейший рост должен быть еще более существенным. 

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