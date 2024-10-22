В СПб откроется производство дверей

«Питерец.ру» сообщает, что в Приморском р-не СПб будет построен завод по производству деревянных дверей. Об этом проинформировали в инвестиционном комитете Смольного.

Это будет объект площадью 27,5 тыс. м2, вложения в проект составят 438 млн. руб. Согласно намеченным планам, строительство завода должно завершиться к 2028-му. Потом еще через 5 лет там должно выпускаться до 62 тыс. дверей и 38 тыс. панелей. Это годовой объем производства.

При этом статус масштабного инвестпроекта дает существенные преимущества тому, кто его реализовывает. Компания получает без торгов землю под строительство, а аренда составляет всего лишь 1 руб. за м2. Данный статус получают инвесторы, вложившие в проект от 350 млн. руб.