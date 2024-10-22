ента новостей

17:09
В СПб откроется производство дверей
16:26
Ковид продолжает уносить жизни
16:03
РГПУ им. А. И. Герцена и Росприроднадзор определили вектор сотрудничества
15:51
Количество атак на владельцев устройств на Android выросло в России в 4,5 раза
15:48
Почти 400 юношей из Петербурга и Ленобласти призовут в Северо-Западный округ Росгвардии
12:29
Выставка Юлии Валерьяновой «Aditus. Подход. Бетон и органика»
12:24
Microsoft потеряла критически важные логи клиентов
12:22
На трассе «Сортавала» водитель большегруза погиб вылетев в кювет
12:15
Полицейские поймали жителя Ленобласти, работавшего курьером мошенников в Петербурге
12:10
В Пикалево задержали участника смертельной драки с применением топора
11:57
В Калининском районе пьяный пассажир автобуса выстрелил в сторону водителя, разбил два окна и скрылся
09:54
Еще один бразилец стал русским
08:52
К психологам стали обращаться чаще
01:26
Петербургская команда КВН «Негоден» заняла третье место в полуфинале КВН, пропустив в финал «Юрикен» и «Ровеньки»
20:57
Игрок СКА Иван Демидов снова признан новичком недели в КХЛ, лучший вратарь – Дорожко, лучший защитник – Лямкин, лучший нападающий – Порядин
20:19
В 8-м туре волейбольной Суперлиг петербургский «Зенит» дома проиграл «Кузбассу» 1–3: так Троцкий превзошёл Алекно
18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
16:02
К-рор группа X:IN впервые выступит в Санкт-Петербурге
15:51
Google Play стал источником опасных приложений
15:46
В Ленобласти женщина на миневэне вылетела в кювет
14:18
Второе в сезоне ВХЛ крупное поражение петербургского хоккейного «Динамо»: команда Игоря Гришина проиграла 2:5 в Саратове «Кристаллу»
13:44
В центре Петербурга поймали налетчика на сетевой магазин на Гороховой улице
13:22
В поселке Запорожское «УАЗ Хантер» влетел в стену дома и шкаф с газовым баллоном
13:17
На Московском шоссе фура влетела в ограждение, упала на ж/д пути и загорелась. Водитель погиб
11:07
В Красногвардейском районе автобус сбил 7-летнего мальчика
11:01
На проспекте Художников мигрант ударил ножом соотечественника
10:45
Мандарины серьезно подорожают
10:19
Супруг Булановой в больших долгах
09:40
СПб в топ-10 по уровню доходов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » В СПб откроется производство дверей

В СПб откроется производство дверей

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Северной столице появится предприятие по изготовлению деревянных дверей

«Питерец.ру» сообщает, что в Приморском р-не СПб будет построен завод по производству деревянных дверей. Об этом проинформировали в инвестиционном комитете Смольного.

Это будет объект площадью 27,5 тыс. м2, вложения в проект составят 438 млн. руб. Согласно намеченным планам, строительство завода должно завершиться к 2028-му. Потом еще через 5 лет там должно выпускаться до 62 тыс. дверей и 38 тыс. панелей. Это годовой объем производства.

При этом статус масштабного инвестпроекта дает существенные преимущества тому, кто его реализовывает. Компания получает без торгов землю под строительство, а аренда составляет всего лишь 1 руб. за м2. Данный статус получают инвесторы, вложившие в проект от 350 млн. руб.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-03-2023, 08:44
Более 4 миллиардов на новый завод
11-12-2019, 08:03
В регионе появится завод «Индилайт»
1-06-2017, 07:28
Завод по производству онкопрепаратов
22-11-2014, 12:54
Крупный пожар в Пушкине уничтожил производство дверей
29-12-2014, 18:15
Как правильно выбирать межкомнатные дверные конструкции?
3-09-2014, 12:43
Завод по производству удобрений построят, невзирая на недовольство народа

Происшествия на дорогах

0
67
Сегодня, 12:22
На трассе «Сортавала» водитель большегруза погиб вылетев в кювет
0
135
Вчера, 18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
0
122
Вчера, 18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
0
148
Вчера, 15:46
В Ленобласти женщина на миневэне вылетела в кювет
Наверх