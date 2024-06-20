Пиццерия выполнила требование антимонопольщиков

Как известно, реклама – двигатель торговли. Без нее невозможно продвигать свои товары и услуги. Однако с рекламными объявлениями важно не переборщить – нужно, чтобы текст рекламы соответствовал действующим требованиям. Иначе можно столкнуться с проблемами.

«Питерец.ру» сообщает, что сеть «Додо Пицца» была вынуждена изменить рекламу на своем официальном сайте. Компания перестала называть себя пиццерией №1, чтобы не нарушать закон о конкуренции.

Причем сделано это было по требованию петербургских антимонопольщиков. Представители УФАС заметили некорректные сведения на сайте «Додо Пицца» и попросили их исправить.

При этом в «Додо Пицца» не отказались считать себя лидерами, но уточнили, что они не являются первыми по количеству пиццерий. В подтверждение этому был показан аналитический отчет. Поскольку данные сведения правдивы, то никакого нарушения закона здесь нет.