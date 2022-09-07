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Питерец.ру » Экономика » Почему скидки выгодны

Почему скидки выгодны

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
Скидки выгодны как покупателям, так и продавцам

Аналитики подсчитали, что в июне этого 80% покупок в маркетплейсах относилось к акционным товарам. В офлайн-магазинах данный показатель составил 40%. Это рекордные показатели.

Акции, бонусы, скидки – все это дает большую выгоду. Причем ее ощущают не только покупатели, но и продавцы. Казалось бы, за счет скидок должна снижаться выручка. Но этого не происходит, поскольку магазины повышают спрос на свою продукцию.

Поэтому программы лояльности выгодны для обеих сторон. Маркетологи отмечают, что расход по скидкам окупается за полгода. Так что у рителейров и маркетплейсов растет прибыль.

«Питерец.ру» отмечает, что большинство петербуржцев предпочитают приобретать товары по акции. Это хорошая возможность сэкономить средства.

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