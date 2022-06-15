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Питерец.ру » Экономика » Автопроизводители могут вернуться

Автопроизводители могут вернуться

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
nissan.ru
Заводы «Ниссан», «Хендай» и «Тойота» желают продолжить работу

Заводы «Ниссан», «Хендай» и «Тойота» намерены продолжить работу в Северной столице РФ. Однако для этого нужны определенные условия. Губернатор Беглов заявил, что такая возможность появится при возобновлении поставок. Нужно, чтобы в Россию снова отправляли необходимые автокомпоненты.

По словам Беглова, власти Петербурга регулярно следят за ситуацией. Все это происходит при взаимодействии с руководителями автозаводов. Обе стороны заинтересованы в скорейшем решении этого вопроса.

«Питерец.ру» отмечает, что в настоящий момент перечисленные автозаводы в Петербурге не закрываются. Сотрудники этих предприятий получают зарплату. Ее размер – не менее 2/3 от среднего заработка. Увольнений и сокращений на заводе нет.

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