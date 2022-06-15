Автопроизводители могут вернуться

Заводы «Ниссан», «Хендай» и «Тойота» намерены продолжить работу в Северной столице РФ. Однако для этого нужны определенные условия. Губернатор Беглов заявил, что такая возможность появится при возобновлении поставок. Нужно, чтобы в Россию снова отправляли необходимые автокомпоненты.

По словам Беглова, власти Петербурга регулярно следят за ситуацией. Все это происходит при взаимодействии с руководителями автозаводов. Обе стороны заинтересованы в скорейшем решении этого вопроса.

«Питерец.ру» отмечает, что в настоящий момент перечисленные автозаводы в Петербурге не закрываются. Сотрудники этих предприятий получают зарплату. Ее размер – не менее 2/3 от среднего заработка. Увольнений и сокращений на заводе нет.