Не время брать кредит

«Питерец.ру» отмечает, что ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20%. Это неминуемо приведет к увеличению процентов по кредитам. Так что сейчас необходимо быть особенно осторожными к займам.

Например, людям, обладающим скромными финансовыми возможностями, нужно очень хорошо подумать, прежде чем брать кредит. Последние события привели к изменению ключевой ставки. В результате кредиты станут менее выгодными, чем раньше. На заемщиков ляжет дополнительная нагрузка. Эти факторы нужно учитывать во время принятия решения о взятии кредита.

Безусловно, сейчас далеко не лучшая экономическая обстановка. Кредитные ставки высоки, отсутствует стабильность. Непонятно, что будет происходить с экономикой и реальными доходами граждан.

Если есть возможность обойтись без кредита, то лучше повременить с оформлением такого займа. Если же человек вынужден прибегать к помощи кредитных средств, необходимо учесть все имеющиеся риски.