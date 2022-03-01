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Питерец.ру » Экономика » Не время брать кредит

Не время брать кредит

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
asks.ru
Эксперты советуют быть особенно осторожными с кредитами

«Питерец.ру» отмечает, что ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20%. Это неминуемо приведет к увеличению процентов по кредитам. Так что сейчас необходимо быть особенно осторожными к займам.

Например, людям, обладающим скромными финансовыми возможностями, нужно очень хорошо подумать, прежде чем брать кредит. Последние события привели к изменению ключевой ставки. В результате кредиты станут менее выгодными, чем раньше. На заемщиков ляжет дополнительная нагрузка. Эти факторы нужно учитывать во время принятия решения о взятии кредита.

Безусловно, сейчас далеко не лучшая экономическая обстановка. Кредитные ставки высоки, отсутствует стабильность. Непонятно, что будет происходить с экономикой и реальными доходами граждан.

Если есть возможность обойтись без кредита, то лучше повременить с оформлением такого займа. Если же человек вынужден прибегать к помощи кредитных средств, необходимо учесть все имеющиеся риски.

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