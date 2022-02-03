Что с жилищным строительством?

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве продолжает развиваться жилищное строительство. За январь текущего года было возведено более 497,9 тыс. м2 жилой недвижимости. Это 28 домов, в которых находится более 11,3 тыс. квартир.

Помимо строительства новых объектов, была произведена реконструкция исторического здания в Московском районе. Лидером по количеству введенного в эксплуатацию жилья оказался Приморский район. Там было построено 6 домов суммарной площадью более 125 тыс. м2. В тройке лучших также оказались Невский район – 3 дома на 113,5 тыс. м2 и Адмиралтейский район – 3 дома на 58,8 тыс. м2.

Еще в январе было сдано 18 объектов общегражданского назначения. Это школы, различные комплексы и другие здания. Реализация строительных проектов идет в Петербурге полным ходом. В целом в этой сфере городу удается добиться хороших показателей.