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Питерец.ру » Экономика » Что с жилищным строительством?

Что с жилищным строительством?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Каков объем построенного в Петербурге жилья?

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве продолжает развиваться жилищное строительство. За январь текущего года было возведено более 497,9 тыс. м2 жилой недвижимости. Это 28 домов, в которых находится более 11,3 тыс. квартир.

Помимо строительства новых объектов, была произведена реконструкция исторического здания в Московском районе. Лидером по количеству введенного в эксплуатацию жилья оказался Приморский район. Там было построено 6 домов суммарной площадью более 125 тыс. м2. В тройке лучших также оказались Невский район – 3 дома на 113,5 тыс. м2 и Адмиралтейский район – 3 дома на 58,8 тыс. м2.

Еще в январе было сдано 18 объектов общегражданского назначения. Это школы, различные комплексы и другие здания. Реализация строительных проектов идет в Петербурге полным ходом. В целом в этой сфере городу удается добиться хороших показателей.

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