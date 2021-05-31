Участники ПМЭФ увидят необычные машины

Экономический форум в Петербурге – грандиозное событие, объединяющее людей из разных стран. Многие иностранцы и соотечественники охотно приезжают в Северную столицу нашего государства, чтобы поучаствовать в мероприятиях ПЭМФ. Это экономисты, инвесторы, предприниматели, эксперты, политики и специалисты в различных областях.

В рамках форума пройдет автомобильный фестиваль, где будут представлены весьма необычные образцы. Отдельных слов заслуживает автомобиль «Победа-ультратанк». Это оригинальное и интересное решение, где кузов машины объединяется с гусеничной платформой.

В итоге получился вездеход, способный преодолевать сложные грунтовые и песчаные участки, а также ездить по болотам. При перемещении по обычным дорогам не причиняется никакого вреда полотну. Этот необычный автомобиль оснащен 400-сильным двигателем и способен развивать скорость до 130 км/ч.

Среди других экспонатов можно выделить болид BR03, созданный конструкторами BR Engineering. Автомобиль способен развивать скорость до 310 км/ч. Он имеет отличную управляемость и хорошую обзорность. В отличие от своих конкурентов, эта машина вполне доступна по цене. Также стоит упомянуть спортивный электромобиль F7, разработанный для юных гонщиков.

«Питерец.ру» отмечает, что любители автомобилей найдут много чего интересного на фестивале ПМЭФ. Конечно, эти машины не подходят для обычной езды. Но автомобилестроение интересно не только привычными моделями, но и необычными решениями конструкторской мысли. Никто же не заставляет вас ездить на «Ультратанке»!