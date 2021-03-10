Закупили мешки для ритуальной службы

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице произвели закупку специальных мешков для городской ритуальной службы. Их закупка данная организация решила произвести в начале года. В итоге для этих целей было выделено 254 тыс. руб. Это позволило организации приобрести 1900 мешков.

Эти мешки нужны для тел умерших людей. Речь идет о тех, кто не имел мужа или жены, родственников или законного представителя. Также мешки требуются для умерших, чья личность не была установлена.

Так что это очень нужные атрибуты, которые просто необходимы в деятельности ритуальной службы. Нередко возникают ситуации, когда человека просто некому хоронить. Например, это происходит при погребении бездомных. Логично, что в таких условиях расходы на себя берет город.