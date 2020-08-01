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Питерец.ру » Экономика » Рубль стремительно падает

Рубль стремительно падает

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
nstarikov.ru
Почему российская валюта серьезно сдает свои позиции?

«Питерец.ру» сообщает, что на этой неделе серьезно сдал свои позиции. Причем происходит стремительное падение российской валюты. Интересно, что рубль теряет даже по отношению к доллару, который переживает не самые лучшие времена. Чем это все вызвано?

По словам экспертов, причиной этого стал слабый спрос на иностранцев, на облигации федерального займа, снижение ставок, а также риск новых санкций. К тому же Министерство финансов сократило продажу валюты, что тоже оказало влияние. Помимо этого, серьезно подорожало золото. К тому же финансовый мир находится в панике в ожидании новой волны пандемии коронавируса.

В общем, против рубля играют объективные факторы. Падение российской валюты было ожидаемым и предсказуемым.

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