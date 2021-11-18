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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Процедуры » Почему важна чистка лица: когда и как ее надо проводить

Почему важна чистка лица: когда и как ее надо проводить

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Чтобы кожа лица оставалась чистой и здоровой, важно регулярно выполнять ее чистку.

Кожа лица – нежная и очень чувствительная. Каждый день она подвергается различным испытаниям. В жару ей приходится сталкиваться с воздействием ультрафиолета, в зимний период другие проблемы – переохлаждение и пересушивание. Макияж также способен причинить вред – он забивает поры, не дает коже свободно дышать. Чтобы ей помочь, нужен эффективный и тщательный уход. Именно часть его – профессиональная чистка лица.

Рекомендуется обращаться к опытным косметологам, только сертифицированные специалисты способны правильно выполнить процедуру и дать подробные консультации. Сегодня чистка лица в клинике ДЕГА, СПб https://dega-clinic.com/kosmetologiya/chistka-lica/ предлагается профессионалами, которые знают, как обращаться с кожей.

Почему важно регулярно выполнять чистку лица

Даже если дома вы ухаживаете за кожей максимально тщательно, это не гарантирует ее полноценное очищение от загрязнений. Особенно важно избавляться от остатков кожного сала, которые забивают поры. Чистые поры, которые свободны от разных отложений, воспринимают лечебные процедуры гораздо лучше, поэтому любое лечение начинается с тщательной очистки лица. Даже в профилактических целях выполнять процедуру надо не реже, чем каждые 4 месяца, а если кожа проблемная – можно и чаще.

Кому можно рекомендовать чистку

Стоит обратиться к специалисту, если вы видите на своем лице угревую сыпь, жирный блеск, комедоны и прочие дефекты. После чистки состояние кожи станет заметно лучше – она станет упругой, гладкой, начнет выглядеть свежее.

Есть и некоторые противопоказания – наличие ран и царапин, обострение различных кожных заболеваний, наличие инфекционных болезней.

Положительные результаты после чистки станут заметны быстро. Кожа станет нежнее и привлекательнее, кровообращение станет лучше, а это благоприятно скажется на состоянии и цвете. Процедуру важно периодически выполнять снова, обращаясь к проверенному специалисту.

За кожей после чистки надо правильно ухаживать. В течение 12 часов после нельзя использовать декоративную косметику (пудру, румяна, тональный крем) и лосьоны, чтобы избежать лишнего раздражения. Желательно дать коже правильный отдых – пару дней реже показываться на улице, чтобы снизить воздействие солнечного ультрафиолета, временно отказаться от посещения солярия и сауны. Пользоваться можно питательными кремами, которые включают в себя противовоспалительные средства.

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