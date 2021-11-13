Чем полезна финская сауна для здоровья

ента новостей

10:10
Введут ли QR-коды в магазинах и транспорте?
09:30
Открылся центр для мигрантов
09:08
Поменялись креслами
00:21
«Зенит» обыграл «Олимпиакос» в очередном туре баскетбольной Евролиги
11:07
СПбГМТУ представил свои разработки на инновационном форуме
11:01
В Петербурге пенсионерка отдала лжеполицейскому более миллиона рублей
10:53
Китайский лидер Си Цзиньпин готов к виртуальной встрече с Байденом.
10:48
В медалистку Олимпийских игр Суни Ли брызнули из перцового баллончика
10:37
В Петербурге задержали подозреваемых в краже денег у пенсионерки
10:03
Как справиться с ковидом?
09:38
На медпомощь выделили больше
09:00
Общепит поддержат
19:31
В Ленобласти увековечили память лётчиков Росгвардии
19:29
Разводку Ладожского моста перенесли на сутки по погодным условиям
10:41
В Петербурге аферисты выманили у преподавателя СПбГУ около 300 тысяч рублей
10:35
В Петербурге задержала двух мужчин, обманувших пенсионера
10:31
Начиная с 12 ноября съезжать с КАД на проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе придётся на 800 метров раньше
10:29
Тик-токеры прошли очередные испытания в рамках 3 сезона патриотического реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить»
08:48
Бизнес начинает адаптироваться
08:21
Путин не хочет терять рейтинг
08:01
Кто будет отвечать за отказ от вакцинации?
18:11
Лучшие любительские театральные коллективы наградили в Петербурге
18:08
На Васильевском острове Санкт-Петербурга отреставрируют дом Чубакова
18:05
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Меритус» и теплохода «Маринус»
10:25
Биткоин рекордно взлетел
09:58
Назначили нового главу комитета
09:14
Этот продукт блокирует коронавирус
16:09
Открытие «Катка у моря»
16:02
XVII «Городской молодежный день донора» стартует в Санкт-Петербурге
16:00
В Ленобласти трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Процедуры » Чем полезна финская сауна для здоровья

Чем полезна финская сауна для здоровья

0
5
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Баня и сауна- это место для отдыха, а самое главное метод лечения некоторых болезней и профилактики недугов.

Баня и сауна- это место для отдыха, а самое главное метод лечения некоторых болезней и профилактики недугов. Сауна действует на все системы организма и укрепляет иммунитет.

В результате воздействия высоких температур, ускоряется метаболизм, патогенные организмы и вирусы погибают. При посещении бани у человека активируется потоотделение, выводятся из организма токсины, влияющие на регенерацию.

Также при посещении сауны или бани ускоряется кровообращение, повышая кислородный обмен в клетках. Активнее начинают работать почки, тем самым обеспечивая детоксикацию.

При постоянном посещении бани человек реже простужается, так как повышение температуры в бане и соответствующий уровень влажности благотворно влияют на устранение патогенных организмов.

На опорно – двигательный аппарат банные процедуры оказывают благотворное воздействие:

  • Восстанавливаются поврежденные ткани кожи, передается тепло суставам и мышцам.
  • Процедуры веником, контрастные температуры улучшают работу суставов и снижают болевой синдром.

Именно поэтому, владельцы коттеджей и частных домовладений нередко организовывают сауну у себя в доме. Основными элементами сауны в коттедже являются соответствующие стены из определенной породы дерева, печь и дверь из закаленного стекла. Обязательное условие правильной организации сауны - это наличие вентиляции и гигрометра для контроля влажности в помещении.

Следует учесть, что строительство бани или сауны недопустимо без учета требований пожарной безопасности. Деревянные элементы бани или сауны следует защищать специальными огнезащитными пропитками, печь устанавливается на лист асбеста или тонкого металла. Площадь листа должна защищать от случайного выпадения углей или дров на деревянные полы. Если Вы используете электрическую печь, следите за состоянием электропроводки.

Если Вы не хотите проводить строительные работы по организации сауны в доме, можно приобрести готовую мини- сауну для коттеджа. Это кабина, которая устанавливается в помещении ванной комнаты. Внутри такой сауны будет все оборудовано, как в обычной сауне - печь, полки и скамейки из дерева.

Собственники домовладений, в которых есть баня или сауна, отзываются очень положительно о данной возможности. Многие отмечают пользу для здоровья, возможность проведения СПА процедур и общения с друзьями и семьей, а также простоту использования при соблюдении техники безопасности.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-10-2021, 10:12
Полезно ли ходить в баню?
7-06-2016, 22:41
Русская баня или с легким паром
12-09-2015, 18:53
Как выбрать оборудование для бани?
4-01-2015, 23:13
Лечение заболеваний дыхательных путей
23-01-2017, 19:34
Строительство бани
29-10-2018, 13:06
В Ленобласти после пожара бани обнаружили останки человека

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
229
9-11-2021, 10:29
В Ленобласти иномарка сбила школьницу
0
213
8-11-2021, 14:37
В Ленобалсти иномарка улетела в кювет
0
199
8-11-2021, 12:49
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
0
176
8-11-2021, 12:08
В Петербурге в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей
Наверх