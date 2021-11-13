Чем полезна финская сауна для здоровья

Баня и сауна- это место для отдыха, а самое главное метод лечения некоторых болезней и профилактики недугов. Сауна действует на все системы организма и укрепляет иммунитет.

В результате воздействия высоких температур, ускоряется метаболизм, патогенные организмы и вирусы погибают. При посещении бани у человека активируется потоотделение, выводятся из организма токсины, влияющие на регенерацию.

Также при посещении сауны или бани ускоряется кровообращение, повышая кислородный обмен в клетках. Активнее начинают работать почки, тем самым обеспечивая детоксикацию.

При постоянном посещении бани человек реже простужается, так как повышение температуры в бане и соответствующий уровень влажности благотворно влияют на устранение патогенных организмов.

На опорно – двигательный аппарат банные процедуры оказывают благотворное воздействие:

Восстанавливаются поврежденные ткани кожи, передается тепло суставам и мышцам.

Процедуры веником, контрастные температуры улучшают работу суставов и снижают болевой синдром.

Именно поэтому, владельцы коттеджей и частных домовладений нередко организовывают сауну у себя в доме. Основными элементами сауны в коттедже являются соответствующие стены из определенной породы дерева, печь и дверь из закаленного стекла. Обязательное условие правильной организации сауны - это наличие вентиляции и гигрометра для контроля влажности в помещении.

Следует учесть, что строительство бани или сауны недопустимо без учета требований пожарной безопасности. Деревянные элементы бани или сауны следует защищать специальными огнезащитными пропитками, печь устанавливается на лист асбеста или тонкого металла. Площадь листа должна защищать от случайного выпадения углей или дров на деревянные полы. Если Вы используете электрическую печь, следите за состоянием электропроводки.

Если Вы не хотите проводить строительные работы по организации сауны в доме, можно приобрести готовую мини- сауну для коттеджа. Это кабина, которая устанавливается в помещении ванной комнаты. Внутри такой сауны будет все оборудовано, как в обычной сауне - печь, полки и скамейки из дерева.

Собственники домовладений, в которых есть баня или сауна, отзываются очень положительно о данной возможности. Многие отмечают пользу для здоровья, возможность проведения СПА процедур и общения с друзьями и семьей, а также простоту использования при соблюдении техники безопасности.