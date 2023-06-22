Одно из известных нарушений сна — лунатизм — общее название сомнамбулизма или лунатизма. Эта аномалия заключается в повышенной непроизвольной двигательной активности во время сна. Такие эпизоды чаще всего поражают детей, несколько реже людей в зрелом возрасте. Что такое сомнабулизм? Читайте дальше в статье.

Что такое сомнамбулизм — краткое введение

Во время сна многие виды деятельности успокаиваются — тело обмякает, мы остаемся неподвижными, мы отдыхаем. Совершенно нормально менять положение во время сна, время от времени произносить слова или совершать небольшие движения во сне. Однако когда мы выполняем сложные действия, такие как садимся, встаем, ходим, едим или даже бежим — речь идет о сомнамбулизме, также известном как лунатизм.

Лунатизм — это расстройство сна. В зависимости от степени тяжести эта проблема может быть опасна как для лунатика, так и для людей из его ближайшего окружения. Во время приступа лунатизма больной не контролирует свое поведение и не опознает окружающую среду — он может спотыкаться, падать, совершать агрессивные движения.

Что такое лунатизм по классификации нарушений сна?

Согласно основному разделению нарушений сна, лунатизм является одной из основных подкатегорий парасомний, т. е. ненормальных или нежелательных действий, которые не должны иметь место во время сна. Другие расстройства сна в этой подкатегории включают ночные страхи, дезориентированные пробуждения и расстройства пищевого поведения во сне. Сомнамбулизм возникает во время фазы глубокого медленного сна. В группе парасомний также встречаются нарушения, возникающие в фазе быстрого сна, в обеих стадиях сна одновременно или не классифицированные.

Чтобы объяснить, у здоровых людей глубокий сон является последней стадией медленного сна или медленного сна (медленное движение глаз). Эта стадия наступает примерно через час после засыпания и циклически повторяется, прерываясь гораздо более короткими фазами БДГ, во время которых снятся сны, а тело остается бодрствующим.

В общей сложности на циклы NREM приходится около 80% всего сна, из которых лишь небольшая часть приходится на очень глубокий сон. Во время начальной фазы глубокого сна, также называемой третьей стадией медленного сна, и истинно глубокого сна (четвертая стадия) наблюдается характерное снижение активности мозговых волн, артериального давления, температуры и использования глюкозы, а также замедление сокращения сердца и дыхания. За этой фазой следует короткая фаза быстрого сна. Именно в это время чаще всего появляются различные виды парасомний, в том числе сомнамбулизм, который иногда сравнивают с неполным пробуждением — больной человек может выполнять различные действия, но остается без сознания и не помнит их после пробуждения.