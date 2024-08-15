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Питерец.ру » Статьи » Драгоценности, бижутерия » Серебряные обручальные кольца: дань традиции

Серебряные обручальные кольца: дань традиции

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
grafkolcov.ru
Мода на ювелирные изделия меняется не так часто, как на одежду, а уж тем более – мода на обручальные кольца.

Мода на ювелирные изделия меняется не так часто, как на одежду, а уж тем более – мода на обручальные кольца. Традиции в этой области особенно сильны. Но ведь известно, что «новое – это хорошо забытое старое». И это утверждение как нельзя лучше подходит для истории с обручальными кольцами.

Люди еще в древние времена обменивались кольцами, когда заключали брак. Кольцо как геометрическая форма является символом бесконечности, а в союзе мужчины и женщины олицетворяет нескончаемость взаимной любви. Когда-то кольца делали даже из простых прутиков, главным была символичность таинства брака. Но со временем кольца стали изготавливать из более надежного материала – металла. На Руси принято было дарить серебряные кольца, научились добывать золото значительно позже.

Считалось, что серебро обладает магическими свойствами и способно защитить своего владельца от сглаза и негативной энергии. В некоторых культурах серебро ассоциировалось с луной, олицетворяющей женское начало, серебро издревле считалось символом чистоты и непорочности, что идеально соответствовало образу невесты.

До наших дней дошел обычай обмениваться золотыми кольцами, но постепенно укрепляется тренд, пришедший к нам из глубины веков, – обмениваться именно серебряными кольцами при заключении брака. Развитие технологий позволяет создавать действительно уникальные образцы ювелирных украшений, и современные ювелирные дизайнеры предлагают множество интересных моделей серебряных колец.

Кольца не обязательно должны быть гладкими: на них можно сделать гравировку в виде инициалов жениха и невесты, значимые для двоих символы или просто понравившийся орнамент, рисунок, можно инкрустировать серебряное кольцо драгоценными камнями.

Серебряное обручальное кольцо может быть не только символом союза двух любящих сердец, но и прекрасным украшением на долгие годы. Кроме того, возможно, что в вашей семье из поколения в поколение переходит традиция дарить именно серебряные кольца, и тогда это станет связующим звеном между вами и вашими предками.

Момент немаловажный – большая доступность серебряных колец в сравнения с золотыми. Согласитесь, не стоит откладывать свадьбу по финансовым соображениям, ведь намного важнее суть события, а не его материальная составляющая. А серебряные ювелирные украшения смотрятся ничуть не хуже золотых, а даже элегантнее и изящнее. Серебряные обручальные кольца – это прекрасный выбор для тех, кто ценит традиции, оригинальность и доступность.

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