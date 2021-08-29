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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Сувениры и подарки » Золотое обручальное кольцо: классика и стиль

Золотое обручальное кольцо: классика и стиль

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Обручальное кольцо — драгоценность традиции, которая существует практически в каждом народе этого мира. Украшение символ, которое таит в себе трепетное

золотое обручальное кольцоОбручальное кольцо — драгоценность традиции, которая существует практически в каждом народе этого мира. Украшение символ, которое таит в себе трепетное напоминание и любви и близком человеке. Казалось бы, что аксессуар обряда и так традиционен по своей сути, но еще более классическим его может сделать выбор дизайна. Выбор золота для украшения с таким значением только усиливает ощущение классики от обручального кольца. Сегодня стало обыденным выбирать индивидуальные модели для каждого из пары. В этом есть логический смысл: и жених, и невеста отдельные личности, со своим вкусом и предпочтениями. Для объединения этих аксессуаров будет достаточно одной только детали, и не всегда обязательно внешней. Например, золотые обручальные кольца https://zolotoyvek.ua/ru/kolca/l/tip_izdeliya:obruchalnye/ которые в разном стиле, но выполнены из одного металла и с гравировкой внутри.

Еще один общий аспект — качество. Золотая обручальная драгоценность будет находиться на пальце руки каждый день. Именно по этой причине важно, чтобы золотое украшение было надежным. Если в драгоценности присутствуют вставки камня, то закрепки должны быть крепкими, а возможная детализация идеальной в технике. В ювелирном салоне Золотой Век ассортимент позволит подобрать идеальную модель, в качестве которой не возникнет сомнений.

Золотое обручальное кольцо: противостояние классики и трендов

Классика для золотого обручального кольца это либо модель европейка, либо американка. Разница может, с первого взгляда, показаться незначительной, но она есть, и в этом моменте можно разобраться детально. Модель европейка более классическая, имеет выпуклое, полукруглое сечение с внешней стороны, но ровную, плоскую поверхность изнутри. Выглядит золотое обручальное кольцо обтекаемо за счет формы, и является простой и удобной классикой.

Второй вариант — американка. Золотое обручальное кольцо такого варианта выглядит лаконично и минималистично. Этот вариант скорее послужит более трендовым за счет своих ровных граней. Дизайн кольца имеет прямоугольное или квадратное сечение. Внешняя сторона абсолютно плоская. Золотое обручальное кольцо модели американка легко впишется в стильную рутину ценителей моды. Актуальность дизайна не исчерпает себя, несмотря на трендовость. Минимализм считается современной классикой, и уже не один сезон подряд достойно держит планку в модном пространстве. Обе модели выглядят классическим образом, просто европейка более привычно, так как популярность американки только начинается среди молодоженов.

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