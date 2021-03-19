Парадные Санкт-Петербурга: ТОП САМЫХ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ

Каждое старое здание в центральных районах северной столицы можно назвать архитектурным памятником. В Петербург приглашались ведущие итальянские, голландские, немецкие мастера и архитекторы. Сюда вместе с царским двором приехали богатейшие и знатные семьи страны, с большим размахом начали строиться многочисленные особняки и семейные дворцы.

Попасть сюда можно вместе с экскурсиями по парадным или самостоятельно. Но второй способ очень сложный, поэтому сначала приценитесь - надо оно вам или нет. Для этого мы подготовили наш невероятный рейтинг.

ТОП-15 самых лучших парадных Петербурга

1. В доме, по улице Ломоносова, в доме № 14 (нужно свернуть с Набережной реки Фонтанки на улицу Ломоносова), находится один из первых доходных домов купца Елисеева. Строительство длилось три года, с 1888 по 1892 год. Спроектировал особняк семейный архитектор Гавриил Барановский. Наружный фасад украшен аркой над входной дверью, возле окон установлены резные карнизы.

Внутренние стены парадного украшены витиеватой лепниной, пилястрами с капителями и скульптурой. На площадках, ведущих с первого на второй этаж, раньше были зеркала. В парадном установлена кованая винтовая лестница, оконные проемы расположены параллельно лестнице по спирали. Окна верхнего этажа расположены по прямой линии. В погожий день, когда на улице светит солнце, кажется, что в парадном над лестницей находится купол. Посередине парадного установлена круглая шахта кованого лифта, раньше работавшего на паровой тяге. Пол выложен мраморной мозаикой. На окнах изначально были стекла желтого цвета, сейчас такие стекла сохранились только в верхних частях рам. Из-за белой розетки лепнины верхнего этажа и желтых стен парадное стали называть "Ромашкой".

2. Следующим в списке самых красивых парадных Санкт-Петербурга называют дом по адресу: улица 2-я Советская, дом 10 Б. Этот особняк в прошлом принадлежал директору акционерного общества "Строитель" Григорию Абрамовичу Берштейну. Строился по проекту известного питерского архитектора Александра Хренова, в 1904-1905 годах. Наружный фасад украшен скульптурой, а стены отделаны глазурованным кирпичом и лепниной.

От входа внутрь ведет коридор с высокими потолками. В нижней части стены оформлены немецкой керамикой, с изображениями лилий, кувшинок и летающих над ними стрекоз. Стены повыше украшены лепниной в виде цветочных мотивов. На потолках лепные бордюры, плафоны для люстр. Пол выложен керамической плиткой известной французской фабрики керамики Виллеруа и Бох. Причем использовано три разных орнамента.

При входе в парадное плитка коричневого цвета, выше около лифта - синяя. По обеим сторонам окон на промежуточных площадках располагаются ниши, в которых ранее были установлены скамейки для отдыха. Парадная лестница украшена коваными элементами, в виде распускающихся бутонов. Около дверей квартир средних этажей сохранились небольшие овальные окна, выполнявшие роль световых окон. Кое-где в них сохранились остатки витражных стекол. Дом жилой. Но, в нем постоянно есть посетители, изучающие монументальную работу Александра Хренова.

3. Двигаясь по Набережной реки Фонтанка, нужно выделить дом № 64. Это еще один меблированный дом купца Елисеева, построенный одним из первых, и повернутый фасадом к Фонтанке. Дом спроектировал архитектор Г. Барановский, с использованием элементов разных стилей. Годы строительства дома 1889-1892.

От входных дверей к парадной лестнице ведет узкий коридор. Потолки высокие, сводчатые. Украшены богатой лепниной, с изображениями львов под арками. Окна на лестничных площадках имеют арочную форму. Все стекла изначально были желтого цвета, сейчас сохранились только небольшие круглые стекла вокруг большого полотна.

По верхним углам возле окон на площадке находятся лепные барельефы с женскими лицами и дубовыми листьями. В парадном был установлен паровой лифт. Над входом в лифт, в лепном овале, еще видно фамильный вензель Елисеевых. При входе в кабинку находится две ниши, по обеим сторонам дверей. В них когда-то были установлены скульптуры.

Ступеньки лестницы изготовлены из мрамора, их сменяет пол площадок из немецкой керамической плитки синего цвета. Металлическая кованая решетка перил изготовлена в виде двухголовых бронзовых грифонов.

4. В бывшем доме купца Дегтеринского, по Загородному проспекту, дом № 26 находится еще одно парадное, заслуживающее внимание. В народе его назвали "парадное с фонарем". Построен дом в 1882 году. Автор проекта архитектор Г. Альм. Поселиться в доме Дехтеринский смог только в 1884 году, и через год его не стало. А в 1905 году, его владельцем было уже государство.

При входе в парадное, в длинном коридоре стены выложены синими панелями, высокие сводчатые потолки украшены лепными карнизами с изображениями символов изобилия и плодородия. В арках устроены ниши с раковинами в меандрах. Поверх карниза в медальоне фамильный герб Дехтеринского. Метлахская плитка пола, датированная 1882 годом, становится все проще с каждым последующим этажом. До настоящего времени сохранились оригинальные двери в квартирах.

5. Парадное трехэтажного дома коллежского регистратора Василия Семеновича Каншина, по Кузнечному переулку, дом №6, находится в первой десятке самых красивых. Построен особняк в 1860 году, по проекту Густава Барча. Подарен дочери Каншина Юлии, и до 1917 года принадлежал семье. Вестибюль дома выполнен в парадном барочном стиле. Стены и потолки покрыты красивыми лепными купидонами и скульптурами кариатид. Сводчатые потолки с ажурной лепниной и плафоном для люстры.

6. В парадном на Биржевой линии Васильевского острова, дома № 14, сейчас это административный корпус ИТМО, расписные стены и потолок сразу поражают своей яркостью и пестротой. Потолочная лепнина в виде растительных орнаментов и дракончиков, призванных защищать от злых сил, украшает вестибюль. Дальше коридор ведет к парадной мраморной лестнице. Красивые перила с кованой решеткой в виде цветов ограждают плавно поднимающуюся наверх спиральную лестницу. И стены, и потолок покрыты росписью. Рядом со ступенями стоят кованые подставки под фонари. Дом приобретен Елисеевыми в 1887 году, а полная реконструкция проведена архитектором Г. В. Барановским в 1893-1894 году.

7. Парадное по улице Большой Морской, дом № 45 в Доме Композиторов, отличается белоснежной мраморной "летящей лестницей". Сам дом построен в 1836 году, до Октябрьской революции принадлежал княгине Гагариной. Мраморную лестницу добавили по проекту реконструкции, производимой И. В. Штромом. Респектабельность и великолепие парадному придают деревянные панели и камины, украшающие здание.

8. Парадную доходного дома Краевского, по улице Ульяны Громовой, дом № 4 недавно отреставрировали. Дом построен по проекту Фомичева, в 1880-1881 годах. На стенах находятся лепные изображения купидонов в медальонах. Под потолком, в лепных карнизах между третьим и четвертым этажом, находятся скульптуры кариатид.

9. Парадная дома № 9 с улицы Тележной встречает посетителей обилием лепнины на стенах и потолке. Пол выложен метлахской плиткой. Дом построен в 1893 году по проекту архитектора И. А. Претро. Последним владельцем доходного дома был купец Пантелеймон Фролов.

10. Парадная дома № 9 по улице Чайковского ведет в вестибюль, больше похожий на музей, чем на жилое помещение. Сразу от входных дверей нижние части стен облицованы плиткой. Верхние части украшены лепными карнизами, на которых обосновались группы купидонов. На арочном потолке крепятся плафоны. Почти от самой двери начинается белая мраморная лестница, плавно поднимающаяся вверх. На площадках находятся большие арочные окна, добавляющие свет в парадном.

11. При входе в парадное дома по улице Кирочная, № 40 сразу же открывается белая мраморная лестница, ведущая вверх на второй этаж. Справа стоит камин из такого же белого мрамора, над ним большое зеркало в золотистой раме. Панели парадного окрашены в зеленый цвет. Дальше по коридору стоят белые колонны с пилястрами. На потолке верхнего этажа лепнина, изображающая цветочные мотивы. Около поручней установлены подставки для цветов. Трехэтажный дом в стиле неоклассицизма построен в 1910 году, по проекту И. И. Бургазлиева, для действительного статского советника Алексея Борисовича Нейдгардта.

12. По адресу улица Большая Морская, дом №35, был построен в 1905-1907 году. Авторы проекта Александр Гимпел и Василий Ильяшев, строился особняк для страхового общества "Россия". Жилые квартиры располагались только на четвертом этаже. Вестибюли и лестницу украсили рельефами с изображениями цветов, деревьев и животных. Изюминкой парадного стали яркие разноцветные витражи в окнах площадок. Пролеты лестницы украшены морскими сюжетами. Кованая решетка ограждения с медными фрагментами.

13. В доме № 105, по каналу Грибоедова, построенном в 1790 году, парадное входит в список охраняемых объектов города. Построен дом по проекту архитектора Евгения Соколова для него самого. Парадная спиральная лестница из белого мрамора поднимается вверх. Стены окрашены в красный цвет, сама лестница ограничена коваными черными перлами с золотистыми декоративными элементами.

14. Дом по улице Пушкинской, № 20 построен в 1876 году, как меблированные комнаты для Александры Рот. В 1890 году перешел к баронессе Луизе фон Таубе, в таком же качестве. В 1901 году, здание перешло к владельцу меблированных домов "Пале-Рояль" Николаю Федоровичу Немилову. Наружное оформление пятиэтажного особняка выполнено в стиле эклектики. При входе в парадное открываются окрашенные в кремовый цвет стены с лепными украшениями. Далее к лестнице нужно проходить через арки, богато украшенные лепными украшениями. Потолки сводчатые с плафонами. Лестница мраморная, ограничена черными коваными ажурными ограждениями. Над дверьми парадного лепные карнизы. На площадках три арочных окна, по центру большое, и два других поменьше - по сторонам от большого. В верхней частях окон вставлены витражи.

15. В Басковом переулке (проходящем от улицы Короленко до Фонтанной), в доме № 26 находится еще одно красивое парадное. Это меблированный дом, построен в XVIII столетии, в стиле эклектики для купца Баскова. Созданием проекта и строительством дома занимался художник и архитектор П. Н. Батуев. Это пятиэтажный дом с многочисленными меблированными квартирами. В 1901 году, подвергся значительным перестройкам. В парадном, сразу за старинной деревянной дверью, попадаете в узкий вестибюль с высокими потолками. Стены окрашены в синий цвет. Потолки лепные, с изображением многочисленных дубовых листьев и цветочных букетов. Лестница, ведущая на второй этаж, поднимается на лестничную площадку с большим окном.

Осматривая парадные старых особняков нужно быть очень внимательным и осторожным. В некоторых парадных появились домофоны, в некоторых установлены обычные механические замки. Поэтому, попадая внутрь парадного можно оказаться запертым.