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Достопримечательности Китая которые стоит посетить

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Китай прогрессивная страна. Там есть много интересных мест для посещения.

Китай прогрессивная страна. Там есть много интересных мест для посещения. В данной статье речь пойдет о пяти наиболее интересных местах в Китае, которые стоит посетить. Также вам может быть интересно, узнать об организации Триада.

Запретный город

Первым местом, которое стоит посетить, является запретный город в центре Пекина. Его ещё называют "Пурпурный запретный город". Это огромный дворцовый комплекс, который расположился в центре города. Из дворца, в свое время, правили 24 императора. Их считали детьми Неба, а их дворец - центром всей Земли. Здесь постоянно проходили праздники и церемонии. Сейчас же это место является частью Дворцового музея. Наиболее часто его называют Гугун, что в переводе означает "бывший дворец". Внутри здания расположены экспонаты китайской культуры.

Провинция Шаньси

Следующее место, которое обязан посетить турист, это несколько павильонов в провинции Шаньси. В них расположены войны террактовой армии. Это глиняные статуи воинов, которые были обнаружены в 1974 году. Более тысячи статуй воинов, каждый из которых имеет свое уникальное лицо. По истории, эту армию закопали более 20 веков назад вместе с императором Шихуанди, чтобы тот не остался в загробном мире без защиты. Все фигуры сделаны с невероятной реалистичностью.

Цзючжайгоу

Ещё одно привлекательное место в Китае - заповедник Цзючжайгоу. Эта локация спрятана в горах от посторонних глаз в провинции Сычуань. Заповедник состоит из высоких гор, огромного количества водопадов и водоёмов. Под кристально чистой водой расположились природные арт-объекты, каждому из которых китайцы дали свои названия, вроде озера Бамбуковых стрел или озера Спящего дракона. Попасть в этот заповедник не так просто. Нужно либо долго ехать на автобусе по горным серпантинам, либо приземлится на аэродроме Хуанлун, который находится на высоте 3400 метров и ещё час ехать в общественном транспорте.

Река Янцзы

Еще одно красивое место - река Янцзы. Река начинает течь из Тибетского нагорья, а позже начинает спускаться. Именно в Сино-Тибетских горах, расположилось одно из самых больших ущелий на земле - ущелье Прыгающего тигра. Длина его 15 километров и 4 километра в высоту.

Провинция Цзянсу

Последнее место, обязательное для посещения, провинция Цзянсу со своей Китайской Венецией. Это небольшой городок, который называется Чжоучжуан. В городе протекают каналы, которые заменяют улицы. Это очень тихий городок. Находясь в Чжоучжуане легко достичь умиротворения. В этой стране несомненно стоит побывать.

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