Настольная игра «КвестМастер 6. Проклятие сфинкса»

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Настольная игра «Квест Мастер 6: Проклятие сфинкса» — это одна из серий популярной игры. Главными героями стали обычные любители путешествий, который всего лишь заказали экскурсию в Гизу. Они двигались навстречу своей мечте – хотели рассмотреть пирамиды и статую сфинкса поближе. Кто бы мог подумать, что Сфинкс — это не просто каменная статуя высотой в несколько десятков метров, а вполне реальное чудовище, которое настроено неблагосклонно к тем, кто нарушил его покой.

Участники игры могут узнать, что с ними произойдет в следующий момент только благодаря картам с загадками и инструкциями. Перед тем, как приступить к игре вся колода, которая идет в комплекте с игрой тщательно перемешивается и помещается на игровое поле. Участники не должны заранее знать какая карта им выпадет, подсматривать строго запрещено!

Одно известно заранее – все участники экскурсии попали в ловушку. Выбраться из нее получится только если игроки справятся со всеми загадками, отыщут амулеты, способные выпустить их наружу.

Путешествие начинается! Игрокам понадобится лист бумаги, карандаш, часы – эти аксессуары помогут отслеживать количество времени, которое требуется игрокам на расшифровку тайных посланий, которые были оставлены создателями пирамид. Подсказок много, но не все они доступны человеческому глазу – отыскать их можно даже в самых неожиданных местах, даже самая незначительная деталь может стать главным атрибутом, который спасет жизнь путешественников.

Что делать, если команда оказать заперта не в обычном помещении, а в самой настоящей пирамиде? Как много там таится опасностей, скрытых ловушек?

Игра в формате квеста всегда затягивает с первых минут. Участники начинают разгадывать загадки, пытаются убежать по запутанным подземным лабиринтам от мумии, спасаются от Сфинкса. Только после того, как все загадки были разгаданы, а участники сполна смогли оценить неординарность предложенной истории, они точно захотят попробовать другую версию игры. Чаще всего собирают целую коллекцию.

«КвестМастер» - серия настольных игр, которая позволяет всем участникам проявить свои таланты и окунуться в мир полный загадок и необычных историй. Игра компактная, что дает возможность взять ее с собой в поездку и насладиться квестом в поезде, на даче, в гостях.

Уже несколько лет настольные игры разных форматов находятся в топе подарков по любому поводу. Если вы не знаете, что подарить другу, коллеге, мужу или сестре, то обязательно обратите внимание на широкий ассортимент настольных игр, которые представлены на сайте магазина «Чей Ход?».