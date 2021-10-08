Самые популярные стили граффити

Граффити - художественное исполнение своего псевдонима на улице. В этой статье мы расскажем о самых популярных стилях граффити. Для создания этого материала была проделана работа по анализу и классификации граффити. Тем, кто интересуется стилями теггинга, рекомендует прочитать статью “Двадцать самых популярных стилей теггинга” на хип-хоп портале outstyle.org.

Flop

Flop - самый простой и быстрый способ после тега нанести свое имя на стену. Особенность стиля в простых формах и использовании только одного цвета на контур без заливки.

Throw UP

Throw UP - это стиль, при котором используется заливка букв. Он выделяется минимумом цветов и повышенной скоростью нанесения тега на поверхность.

Bubble

Bubble в переводе с английского означает пузырь. Как становится из названия для этого стиля граффити характерны круглые дутые формы. В данном стиле выполняются примитивные граффити-флопы. Это один из первых видов граффити.

Piece

Piece - один из самых многочисленных стилей. Представляет из себя достаточно просто сконструированные буквы, но при этом может иметь богатую цветовую палитру и несложный фон. Самым простым использованием Piece является Bombing.

Bombing

Bombing включает в себя стиль Piece, но отличается от него идейно. На создание граффити в стиле Piece может уйти много часов. В свою очередь на рисунок в стиле Bombing уходит не более десяти минут. Для этого вида характерны два цвета: хром и черный.

Blockbusters

Стиль Blockbusters - это обязательно большие простые буквы, чтобы тег заметило как можно больше людей. В Blockbusters используется или один, или не более двух цветов.

Heaven

Heaven выделяется не количеством цветов или конструкцией букв. Этот стиль отличается от других труднодоступным местом, где нарисовано граффити. В этот стиль входит создание рисунков на мостах, особо охраняемой территории и других опасных и труднодоступных местах.

Wild style

Wild style - один из самых сложных стилей в граффити. При его создании используется большое количество цветов. Чаще всего переплетение букв оказывается настолько сложным, что его может разобрать только сам стрит-арт художник. Подготовка такого граффити занимает достаточно много времени и требует высокого уровня мастерства. Даже после того, как рисунок будет продуман до мельчайших деталей, понадобится большое количество времени для реализации изображения.