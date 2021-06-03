Лучшие караоке-бары в Санкт-Петербурге

В Северной столице пару сотен караоке-баров, в которых можно насладиться исполнением любимых хитов в приятной компании. Лучшие из них оснащены профессиональным оборудованием, предлагают большой выбор песен и симпатичный интерьер, а также вкусно кормят и, что немаловажно, гостеприимно встречают. Судя по отзывам петербуржцев на разных площадках, лучшая атмосфера в следующих заведениях.

7sky

Несмотря на цены выше среднего, караоке-клуб, расположенный на 7-м этаже, пользуется большой популярностью. Посетители отмечают приглушенное освещение со светодиодной подсветкой, вкусные блюда, качественный звук и отзывчивый персонал. Есть специальное предложение — готовое меню для девичника.

Для отдыха можно выбрать просторный общий зал вместимостью 60 человек со сценой и местом для танцев или одну из VIP-кабинок рассчитанных на 8–18 персон.

В каждом помещении установлена новая караоке-аппаратура, в каталоге свыше 80 000 песен на любой вкус.

В меню европейская и японская кухня, широкий выбор алкоголя и коктейлей в баре.

Можно платить за каждую песню, почасово арендовать кабинку или безлимитно петь по депозиту.

График работы: ежедневно с 18:00 до 6:00.

Адрес: пер. Ковенский, д. 5, Центральный район, метро Площадь Восстания, Чернышевская, Маяковская.

Заказ песни: от 300 рублей.

Mendeleev Bar

Караоке-бар привлекает посетителей оформлением в химическом стиле и необычной подачей авторских коктейлей в пробирках и колбах. Барная карта оформлена в виде периодической системы Менделеева, дружелюбный персонал одет как в лаборатории. При этом песенная тематика заведения — поп-музыка.

2-часовое караоке чередуется с часовыми танцевальными DJ-сетами.

Действует правило, что в «счастливые часы» нельзя петь грустные композиции, чтобы не портить позитивную атмосферу.

За дополнительную плату можно заказывать песни без очереди, безлимитно, во время DJ-сета и даже не соответствующие формату бара.

К фирменному алкоголю в меню есть закуски, суши, паста и десерты.

Действует множество акций: от подарка при брони стола до розыгрыша сертификатов и женского дня.

График работы: ежедневно с 22:30 до 05:00.

Адрес: Банковский пер., 6, метро Гостиный Двор.

Заказ песни: от 100 рублей.

«Цапля»

Молодой ресторан собрал массу положительных отзывов за современный дизайн интерьера и уют, быстрое и внимательное обслуживание, разнообразие блюд, а также шоу-программу.

Караоке-вечера проходят каждую пятницу и субботу.

Атмосферу настоящего концерта создают ведущие и вокалисты, 10-метровая сцена с 40 профессиональными осветительными приборами и огромным светодиодным экраном.

Кроме караоке, в ресторане можно попасть на живую музыку, например выступление саксофониста.

В меню блюда итальянской, французской и русской кухни в авторском исполнении шеф-повара, а также авторские коктейли.

График работы караоке: по пятницам и субботам.

Адрес: проспект Добролюбова, 16, корпус 2, БЦ «Арена Холл». Вход со стороны ДС «Юбилейный», метро Спортивная.

Заказ песни: бесплатно.

Также петербуржцы часто посещают караоке-клуб М24 на Думской, ресторан Soprano на Невском, лаунж-бар Unity Sennaya и клуб Nebar 2.0 на Ломоносова.

Домашнее караоке как альтернатива

Наряду с времяпровождением в клубах все популярнее становятся качественные караоке-системы для дома. Современные модели вполне могут тягаться с профессиональной техникой по качеству звука, набору функций и каталогу песен. Поэтому и удовольствия от домашних концертов в кругу семьи и друзей не меньше. Пример тому — новая приставка караоке онлайн X-STAR.

Что есть домашней караоке-системе:

Микрофоны. В комплект, кроме караоке-бокса, аудиоресивера и кабелей, входят два кардиоидных радиомикрофона, чисто и тепло передающих звук. Они автоматически переходят в беззвучный режим через 5 секунд в горизонтальном положении и отключаются через 5 минут бездействия.

Каталог песен . Стриминговый бокс позволяет петь караоке онлайн, пользуясь десятками тысяч настоящих фонограмм в облачной базе. На 90 дней предоставляется бесплатный доступ, после чего можно продлевать подписку на несколько дней или месяцев.

Настройки голоса. Новинка позволяет подстраивать под себя не только громкость микрофона и минуса, но и темп и тональность песен. Кроме того, можно накладывать на вокал профессиональные эффекты, создавая эхо, делая голос тоньше или грубее.

Оценка пения . С системой караоке онлайн интереснее петь, так как баллы выставляются за попадание не только в слова, но и в ноты. В помощь поющему над фонограммой идет нотная подсказка.

Режимы исполнения. Есть возможность петь сольно, в дуэте или устроить батл. В этом режиме каждый микрофон получает свою оценку — можно посоревноваться с приятелями, кто наберет больше баллов.

Удобство интерфейса. Приставка караоке онлайн управляется удобным пультом или из приложения со смартфона. Фонограммы сопровождаются 4К-клипами, во время воспроизведения минуса легко вызвать настройки вокала, спрятанные в шторки.

Выбор между вечерами в караоке-баре и домашним караоке онлайн своей компанией зависит от приоритетов: возможности выйти в люди или безопасности. Но настоящие фанаты караоке порой выбирают и то и другое. В любом случае приятных караоке-вечеринок!