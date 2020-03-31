Критерии выбора горного велосипеда

Горные велосипеды универсальны. Их даже рекомендуют новичкам, которые еще точно не определились, будут ли они продолжать «покатушки». Как правило, велотуристы редко оценивают принадлежность велосипеда (кросс-кантри, фрирайд, даунхилл, триал, дерт джампинг), а более ориентируются на износостойкость, скорость и прочие показатели. Стоит оценивать также ездовые качества – одни модели хороши только на ровной трассе, а другие на пересеченной местности. В Интернет-магазине “Экстрем-стайл” на https://extremstyle.ua/ru/catalog/velosipedy-3/filters:velosiped-naznachenie=gornyy вы сможете подобрать велосипед имеено под себя.

Еще один критерий выбора – подвеска. Хардтейл предусматривает жесткую раму и переднюю вилку с амортизацией, двухподвес имеет амортизацию на обоих колесах, а ригиндые профессиональные модели имеют жесткую раму и вилку. Рамы делаются из стали, титана, алюминиевых сплавов, углеродного волокна. Сталь допустима на байках новичков. Но есть и минус – помимо отличных демпфирующих свойств, такие горные велосипеды много весят.

Компоненты – амортизационные вилки бывают нескольких видов. Пружинно – эластомерные не очень-то хороши на дорогах, а масляно – воздушные имеют отличные свойства, но редко бывают на изделиях стоимостью меньше 500 долларов. Прогулочные модели хорошо управляются, накат удовлетворителен. Найнеры легко справляются с неровностями, однако долго набирают скорость. Как правило, используются ресурсные втулки, что защищают от грязи и влаги.

Что же касается трансмиссии, имеется система, переключатели скоростей спереди и сзади, манетки и.т.д. Важно оценивать класс оборудования. Важны также и тормоза, ведь от них в высшей степени зависит безопасность ездока. Как правило, всегда есть выбор – гидравлика либо механика. Первые имеют отличную модуляцию, однако их куда сложнее обслуживать. Да и возможности полевого ремонта нет.

Цена – зачастую каждый отталкивается от своего дохода. Горные велосипеды средней стоимости достаточно функциональны, они имеют неплохие ездовые показатели, легки и компактны. К слову, вес также всегда стоит учитывать – поскольку в некоторых случаях, особенно в походах, туристам приходится либо перевозить велосипед на крыше авто либо нести «на себе». Именно поэтому от крупных габаритов стоит отказаться.

Также следует учитывать максимальный вес ездока – возможности разных моделей существенно отличаются.