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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Активный отдых » Критерии выбора горного велосипеда

Критерии выбора горного велосипеда

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Горные велосипеды универсальны. Их даже рекомендуют новичкам, которые еще точно не определились

Горные велосипеды универсальны. Их даже рекомендуют новичкам, которые еще точно не определились, будут ли они продолжать «покатушки». Как правило, велотуристы редко оценивают принадлежность велосипеда (кросс-кантри, фрирайд, даунхилл, триал, дерт джампинг), а более ориентируются на износостойкость, скорость и прочие показатели. Стоит оценивать также ездовые качества – одни модели хороши только на ровной трассе, а другие на пересеченной местности. В Интернет-магазине “Экстрем-стайл” на https://extremstyle.ua/ru/catalog/velosipedy-3/filters:velosiped-naznachenie=gornyy вы сможете подобрать велосипед имеено под себя. 

Еще один критерий выбора – подвеска. Хардтейл предусматривает жесткую раму и переднюю вилку с амортизацией, двухподвес имеет амортизацию на обоих колесах, а ригиндые профессиональные модели имеют жесткую раму и вилку. Рамы делаются из стали, титана, алюминиевых сплавов, углеродного волокна. Сталь допустима на байках новичков. Но есть и минус – помимо отличных демпфирующих свойств, такие горные велосипеды много весят.

Компоненты – амортизационные вилки бывают нескольких видов. Пружинно – эластомерные не очень-то хороши на дорогах, а масляно – воздушные имеют отличные свойства, но редко бывают на изделиях стоимостью меньше 500 долларов. Прогулочные модели хорошо управляются, накат удовлетворителен. Найнеры легко справляются с неровностями, однако долго набирают скорость. Как правило, используются ресурсные втулки, что защищают от грязи и влаги.

Что же касается трансмиссии, имеется система, переключатели скоростей спереди и сзади, манетки и.т.д. Важно оценивать класс оборудования. Важны также и тормоза, ведь от них в высшей степени зависит безопасность ездока. Как правило, всегда есть выбор – гидравлика либо механика. Первые имеют отличную модуляцию, однако их куда сложнее обслуживать. Да и возможности полевого ремонта нет.

Цена – зачастую каждый отталкивается от своего дохода. Горные велосипеды средней стоимости достаточно функциональны, они имеют неплохие ездовые показатели, легки и компактны. К слову, вес также всегда стоит учитывать – поскольку в некоторых случаях, особенно в походах, туристам приходится либо перевозить велосипед на крыше авто либо нести «на себе». Именно поэтому от крупных габаритов стоит отказаться.

Также следует учитывать максимальный вес ездока – возможности разных моделей существенно отличаются.

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