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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Школа » Учебные издания для родителей и учителей

Учебные издания для родителей и учителей

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Важная роль в процессе обучения детей разных возрастов отводится пособиям для учебы.

Важная роль в процессе обучения детей разных возрастов отводится пособиям для учебы. Они представляют собой инструмент, помогающий структурировать и систематизировать знания. Одновременно такие издания обогащают учебный процесс, делая его более интересным и разнообразным. Они могут содержать практические задания, игры, тесты, задачи и прочие упражнения, способствующие более глубокому и понятному усвоению материала.

Дети в школе

Ассортимент пособий для учебы от издательства «Аверсэв»

Компания «Аверсэв» с 1994 года помогает родителям и педагогам сделать процесс обучения более эффективным и интересным. Ассортимент издательства включает более 1000 наименований печатной продукции и более 600 электронных изданий. Каталог издательства «Аверсэв» представлен следующими видами изданий:

  • Методические пособия. Категория включает конспекты и дидактические материалы для работников дошкольных учреждений и преподавателей школ. Предоставленные материалы позволяют учителям организовать учебный процесс в рамках действующей образовательной программы.
  • Пособия для подготовки к ЦТ и ЦЭ. В разделе большой выбор опорных конспектов, тренажеров и тестов по всем предметам школьной программы в рамках подготовки к центральному тестированию и экзамену.
  • Тесты и тренажеры. В категории представлены учебные издания для проверки уровня знаний учащихся по всем предметам.
  • Рабочие тетради. Детям, учителям и родителям будут полезны для закрепления пройденных тем рабочие тетради по математике, русскому, белорусскому и иностранным языкам, географии и другим предметам. В категории также представлены рабочие тетради для занятий с дошкольниками.
  • Справочники. Раздел включает полезные издания для детей и преподавателей. К ним относятся «Справочник абитуриента», «Справочник руководителя учреждения общего среднего образования», а также справочники по школьным предметам с содержанием основных тезисов и понятий.
  • Опорные конспекты. Пособия содержат множество таблиц, схем и кратких выдержек из учебников.

Кроме того, в каталоге можно найти издания современной художественной литературы, правила дорожного движения и конспекты для учащихся автошкол и многое другое.

Издательство «Аверсэв» за время своей деятельности завоевало доверие родителей, преподавателей и учащихся. Многие учебные издания имеют гриф «Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь». Пособия представлены в печатном и электронном формате, а дополнительную полезную информацию и образовательный контент можно найти в социальных сетях и на официальном сайте издательства.

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