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Польский для начинающих: с чего начать обучение

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Самое сложное в любом деле – сделать первые шаги. Это касается и изучения польского языка с нуля.

Самое сложное в любом деле – сделать первые шаги. Это касается и изучения польского языка с нуля. Но при выборе правильной стратегии любую задачу можно решить. Советы опытных преподавателей помогут вам выработать собственную тактику и приступить к изучению польского языка.

Мотивация

Определитесь с целью своего обучения: поступление в польский вуз, получение Карты поляка, путешествие по Европе и т.п. Чем выше мотивация, тем продуктивнее будут проходить ваши занятия. Если вы понимаете, что единственным условием получения Карты поляка является знание польского языка, это будет отличной мотивацией учиться.

Книги на польском и самоучитель

Независимо от того, какой формат обучения вы выбрали, дополнительные источники получения знаний лишними не будут. Найдите хороший самоучитель, рассчитанный на ваш уровень. Лучше спросите у своего преподавателя, какие учебники подойдут в вашем конкретном случае. И обязательно читайте интересные книги на польском языке. Начните с несложных рассказов, а затем постепенно переходите на классическую литературу.

Поездка в Польшу

Нет ничего лучше в практическом плане, чем посещение страны, язык которой вы изучаете. Вы сможете не только хорошо отдохнуть, но и попробовать местную кухню, увидеть достопримечательности Польши, познакомиться с ее архитектурой и искусством. И не стесняйтесь задавать вопросы местным жителям на их родном языке. Поляки могут вас поправить, если вы неправильно произнесете слова, но это даже пойдет вам на пользу.

Мобильные приложения

Использование смартфона для обучения давно стало нормой. Закачайте себе на телефон обучающие приложения. Это могут быть игры, тесты, упражнения и многое другое. Даже словарь можно закачать на свое мобильное устройство. Как только вы услышите новое слово на польском языке, запишите его в свой словарик.

Общение с носителем языка

Найдите друга, который отлично владеет польским языком. Сделать это можно на тематических форумах в интернете, в социальных сетях или во время путешествия в Польшу. Общение с таким человеком станет лучшей практикой для вас.

Фильмы на польском

Если вы уже немного понимаете польскую речь, то можно начинать смотреть художественные и документальные фильмы на польском языке, но с русскими субтитрами. Выбирайте киноленты, в которых относительно простой сюжет и понятная лексика.

Системность и регулярность

Вполне понятно желание побыстрее выучить польский язык и начать общаться, читать книги и смотреть фильмы. Но сделать это будет сложно, если вы не знаете алфавит или не понимаете слов. Изучение любого иностранного языка – это трудоемкий процесс, требующий индивидуального подхода и огромного желания. Найдите хорошего преподавателя, который шаг за шагом будет вас вести к намеченной цели. И у вас все получится!

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