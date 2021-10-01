Особенности изучения иностранного языка в Турции

В настоящее время заниматься образованием ребенка можно разными способами: вы можете воспользоваться услугами учебных заведений или частных репетиторов, посещать различные курсы или учиться за границей. Все они дают разный результат. В последнее время стала доступной еще одна форма обучения – международный языковой лагерь. Рассчитана она на детей и подростков и проходит на базе учебных центров разных стран. Состоит из образовательного блока и мероприятий, которые обеспечивают отдых и развлечения детей.

Как проходит обучение

Для обучения доступна возможность посетить языковой лагерь в Турции. Данное образовательное пространство представляет собой симбиоз обучения и отдыха. Здесь оптимально реализован принцип равномерного распределения видов деятельности. После того, как по результатам тестирования будут сформированы учебные классы, непосредственно стартует учебный процесс.

Первая половина дня посвящена активному изучению и практике в овладении языковыми навыками. Занятия проводят носители языка из Англии и Соединенных Штатов. Они применяют различные виды активного взаимодействия не только с учениками, но и стимулируют такое взаимодействие между ними. Благодаря такой системе органично объединяются интерактивность и современные методы обучения, которые основываются на кембриджских материалах.

Организация досуга

Помимо образовательной деятельности для учащихся здесь также организован активный отдых и культурная программа. Свободное от учебы время, то есть вторая половина дня, представляет собой различные мероприятия, экскурсии и спортивные игры, общение в которых проходит также исключительно на английском языке. Так, языковой лагерь в Турции предлагает:

возможность загорать и купаться;

различные языковые игры и квесты;

всевозможные творческие студии и кружки по интересам;

проведение пикников, дискотек и экскурсий по живописным местам Турции.

Таким образом, независимо от вида деятельности, ребенок постоянно будет полностью погружен в языковую среду. Даже несмотря на краткосрочность такого обучения, его эффект проявляется быстро и в полной мере. Это проявляется в отсутствии языкового барьера и приобретении способности думать на английском языке.

Перед поездкой существует возможность выбора места проживания. Это может быть отель на территории учебного центра или принимающая семья. Комфортабельные гостиницы оборудованы всем необходимым для удобного проживания. Проживание возможно в трех- или четырехместных комнатах. Учащимся также предоставляется сбалансированное питание. Меню состоит из разнообразных блюд национальной турецкой и европейской кухонь.