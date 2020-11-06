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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Услуги по срочному выкупу квартир

Услуги по срочному выкупу квартир

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
В жизни современного человека могут возникнуть самые разные ситуации.

В жизни современного человека могут возникнуть самые разные ситуации. В некоторые из них необходима срочно довольно большая сумма денежных средств. В этом случае единственным вариантом является продажа жилья. Если нет времени ждать, пока произойдет покупка недвижимости по выгодной стоимости, если нет времени заниматься оформлением документов, стоит обратиться к профессионалам, которые производят срочный выкуп квартир.

Одной из таких компаний в Санкт-Петербурге является «Цитадель-Питер». Здесь продавцу гарантируется 90% от рыночной стоимости недвижимости. Более подробно с условиями выкупа можно ознакомиться на странице https://citadel-piter.ru/vykup-kvartiry/.

Основные условия выкупа

Главным преимущественным условием является то, что профессионалы готовы выкупить недвижимость буквально за 2-3 дня. При этом не осуществляется поиск покупателя. Организация выплачивает за недвижимость собственные денежные средства. Оперативность проявляется уже на первом этапе, когда профессионал прийдет по указанному адресу и оценит квартиру. На это уходит примерно один час.

Схема сотрудничества с компанией выглядит таким образом:

  1. Собственник обращается в фирму.
  2. Производится оценка недвижимости.
  3. В день обращения выдается аванс до 2 млн. руб.
  4. Во второй день подготавливаются необходимые документы.
  5. В третий день оформляется и подписывается договор купли-продажи.

После этого выплачивается весь остаток суммы, прописанной в соглашении. Главным преимуществом сотрудничества с организацией является то, что необходимые документы оформляются самостоятельно, если появляются какие-либо сопутствующие проблемы их также решают специалисты организации.

Основные преимущества сотрудничества с «Цитадель-Питер»

Кроме оперативности и бесплатной оценки недвижимости при выкупе, сотрудничество с этой компанией характеризуется иными, не менее важными преимущественными факторами:

  • работа осуществляется с самыми разными квартирами, даже с достаточно проблемными и сложными;
  • производится выкуп ипотечного жилья - в подобной ситуации компания закрывает жилищный кредит собственника или все платежи переоформляет на себя по предварительному соглашению с финансовым учреждением;
  • выкуп квартир с любыми задолженностями, которые могут обременять жилплощадь;
  • работа осуществляется с недвижимостью, которая находится под запретом или под арестом;
  • по вполне приемлемой стоимости могут быть выкуплены квартиры, которые находятся в ужасном состоянии, подлежат колоссальном ремонту.

Сотрудничать с данной организацией удобной и выгодно.

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