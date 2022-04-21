Как выполнить качественный ремонт в Москве и регионе

Далеко не каждая компания способна осуществить ремонт квартир всех степеней сложности, начиная от косметического и заканчивая капитальным. Одной из таких компаний является "ИдеяРемонтов24", занимающая прочные позиции на рынке услуг по ремонту.

География услуг, которые оказываются

Работы и услуги по косметическому, обслуживающему, а также капитальному ремонту квартир осуществляются в Москве и регионе. Для таких целей привлекается команда настоящих профессионалов, за счет чего гарантия на выполненную работу составляет пять лет.

Виды услуг

В процессе выполнения ремонтных работ необходимо учитывать не только характер самого интерьера, но и учитывать пожелания клиентов. Ремонт квартир в Москве и Московской области, выполняемый сотрудниками компании делится на несколько видов:

Косметический ремонт - это комплекс работ, направленный на благоустройство интерьера без капитальных монтажных и демонтажных, а также других видов работ.

Черновой ремонт подразумевает комплекс подготовительных работ, направленных на подготовку всех частей квартиры к чистовой отделке - от смены проводки до замены всех коммуникаций (в том случае, если речь идет о старых домах).

Капитальный ремонт - это комплексный ремонт, подразумевающий не только подготовительные работы для последующей внутренней отделки, но и капитальные масштабные работы, необходимые для того, чтобы полностью подготовить помещение к последующему заселению. Так называемый, ремонт квартиры под ключ, когда проект завершен в полном объеме.

Преимущества в сравнении с конкурентами и ремонт квартир цены

Ремонт квартир вполне реально реализовывать качественно и старательно, как в процессе ремонта в построенных домах, так и тогда, когда идет ремонт квартир в новостройке. Наши работники способны гарантировать высокое качество обслуживания, осуществляя ремонт квартир недорого. В случае необходимости предоставляется комплексный фото и видео отчет о выполненной работе. Строгий контроль качества осуществляется на всех этапах выполнения работ - от планирований фронта работ, которые будут выполняться, до комплексной сдачи отремонтированного объекта в эксплуатацию. При этом, потенциальный заказчик сохраняет за собою право осуществлять процесс курирования проводимых ремонтных работ в процессе наблюдения, а также контролировать их выполнение на всех их этапах.