Как выполнить качественный ремонт в Москве и регионе

ента новостей

17:13
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
14:31
В Петербурге стартует чемпионат России по савату
14:25
В Ленобласти объявлены итоги межрегионального чемпионата BabySkills
14:16
В Ленобласти двое неизвестных избили и ограбили мужчину
14:08
В Петербурге закрывают генеральные консульства Латвии, Литвы и Эстонии
14:03
В Петербурга неизвестные избили 17-летнего подростка
13:59
В Невском районе избили и ограбили подростка
13:51
В Петербурге в конфликте с курьером службы доставки петербуржец получил тяжелые травмы
13:45
Активисты вышли с флагами ЛДНР к предприятиям по производству синтетических алмазов в Курортном районе
13:40
Смольный не знает, где найти деньги на реализацию транспортной реформы в Петербурге
13:23
В Петербурге задержан угонщик автомобиля «Смарт»
13:19
В Петербурге задержали пьяного автоугонщика
10:40
В Курортном районе задержан вооруженный насильник
10:30
В Петербурге 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа детской больницы
10:18
В Ленобласти 2-летний мальчик выпал из окна
09:34
Как поступают с неэффективными сотрудниками
09:19
Макрон спорит с претендентом на пост президента Франции Ле Пеном в жарких теледебатах
09:16
Премьер-министр Израиля заявил, что решения по обеспечению безопасности, принятые в Иерусалиме и Газе, «не являются политическими»
08:42
Поддержат некоторые сферы
07:38
К самозанятым стали обращаться чаще
17:13
В Корабелке прошли межвузовские соревнования по спортивной аэробике
16:48
Максима Резника признали виновным по делу о хранении наркотиков
16:39
Показатель инфляции в Германии только что достиг самого высокого уровня с 1949 года
15:31
На КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе закроют движение по двум полосам
12:57
В Ленобласти полицейские задержали похитителя автомобильных катализаторов
12:24
Розенбаум отозвал свою кандидатуру в почетные граждане Петербурга
12:12
Дислоцированная в Петербурге авиаэскадрилья Росгвардии отмечает 30-ю годовщину формирования
11:34
В Петербурге полицейские задержали наркосбытчиков
11:29
Айтишники Петербурга разочарованы предложениями Смольного по развитию сферы
10:30
В Ленобласти задержали пиромана за поджог автомобиля в Петербурге
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Ремонт квартир » Как выполнить качественный ремонт в Москве и регионе

Как выполнить качественный ремонт в Москве и регионе

0
32
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Далеко не каждая компания способна осуществить ремонт квартир всех степеней сложности

Далеко не каждая компания способна осуществить ремонт квартир всех степеней сложности, начиная от косметического и заканчивая капитальным. Одной из таких компаний является "ИдеяРемонтов24", занимающая прочные позиции на рынке услуг по ремонту.

География услуг, которые оказываются

Работы и услуги по косметическому, обслуживающему, а также капитальному ремонту квартир осуществляются в Москве и регионе. Для таких целей привлекается команда настоящих профессионалов, за счет чего гарантия на выполненную работу составляет пять лет.

Виды услуг

В процессе выполнения ремонтных работ необходимо учитывать не только характер самого интерьера, но и учитывать пожелания клиентов. Ремонт квартир в Москве и Московской области, выполняемый сотрудниками компании делится на несколько видов:

Косметический ремонт - это комплекс работ, направленный на благоустройство интерьера без капитальных монтажных и демонтажных, а также других видов работ.

Черновой ремонт подразумевает комплекс подготовительных работ, направленных на подготовку всех частей квартиры к чистовой отделке - от смены проводки до замены всех коммуникаций (в том случае, если речь идет о старых домах).

Капитальный ремонт - это комплексный ремонт, подразумевающий не только подготовительные работы для последующей внутренней отделки, но и капитальные масштабные работы, необходимые для того, чтобы полностью подготовить помещение к последующему заселению. Так называемый, ремонт квартиры под ключ, когда проект завершен в полном объеме.

Преимущества в сравнении с конкурентами и ремонт квартир цены

Ремонт квартир вполне реально реализовывать качественно и старательно, как в процессе ремонта в построенных домах, так и тогда, когда идет ремонт квартир в новостройке. Наши работники способны гарантировать высокое качество обслуживания, осуществляя ремонт квартир недорого. В случае необходимости предоставляется комплексный фото и видео отчет о выполненной работе. Строгий контроль качества осуществляется на всех этапах выполнения работ - от планирований фронта работ, которые будут выполняться, до комплексной сдачи отремонтированного объекта в эксплуатацию. При этом, потенциальный заказчик сохраняет за собою право осуществлять процесс курирования проводимых ремонтных работ в процессе наблюдения, а также контролировать их выполнение на всех их этапах.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-09-2021, 00:51
Ремонт квартир в Твери
12-04-2019, 22:18
Ремонт телефонов в Москве от Pedant.ru
28-08-2020, 20:51
Ремонт любой сложности: от капитального до простой переклейки обоев
22-04-2016, 20:26
Ремонт без проблем
23-10-2018, 19:58
Асфальтирование дорог в Москве
24-06-2016, 12:43
Ремонт квартир. Как начать ремонт квартиры

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
102
Вчера, 10:02
В Петербурге водитель каршеринга нырнул в Фонтанку
0
95
Вчера, 09:32
В Ленобласти иномарка сбила 9-летнего мальчика
0
139
18-04-2022, 12:09
В Петербурге водитель иномарки совершил наезд на 7-летнего мальчика
0
225
17-04-2022, 11:42
Уголовное дела о смертельном ДТП в Ленобласти направлено в суд
Наверх