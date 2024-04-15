Gyproc Оптима — гипсовая плита с оптимальными характеристиками

"Реклама" ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», https://www.gyproc.ru/

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Для частных строителей важно не только качество стройматериалов, но и универсальность их применения. Гораздо удобнее, когда с помощью одного материала можно выполнить практически весь ремонт в доме. Это значительная экономия как в деньгах, так и во времени.

Гипсовая плита Оптима от известного производителя Гипрок является таким универсальным продуктом. Благодаря оптимальному сочетанию прочности, жесткости и веса ее можно использовать:

для облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным режимом влажности;

обшивки межкомнатных перегородок;

устройства подвесных потолков;

формирования ниш, коробов, карнизов;

обшивки мансард, закрытых террас, веранд.

ГСП Гипрок Оптима подходит для работы в любых помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом*. В том числе в спальнях и детских комнатах: гипсовые плиты не содержат в своем составе вредных веществ и безопасны для здоровья человека.

*При необходимости выполнения работ в помещениях с повышенной влажностью рекомендуем применять влагостойкие ГСП Гипрок Аква Оптима.

Преимущества решения

ГСП Гипрок Оптима позволяет быстро и просто создавать ровную основу под нанесение последующих финишных материалов. В большинстве случае достаточно заделать швы и стыки гипсовой шпаклевкой, и можно клеить обои или выполнять покраску. Полное шпаклевание поверхности может потребоваться только под отделку с самыми высокими требованиями к качеству поверхности, где недопустимы даже небольшие изъяны (уровень Q4). Например, венецианскую штукатурку, глянцевые, лаковые покрытия.

Для работы с гипсовыми плитами Гипрок Оптима не требуются особые строительные навыки — справится мастер даже с минимальным опытом. Материал:

хорошо режется;

не крошится при монтаже благодаря сердечнику, равномерно плотному и прочному по всей площади;

легко крепится к профилю с помощью саморезов.

Большой выбор типоразмеров Гипрок Оптима позволяет подобрать материал для создания обшивки с минимальным количеством стыков.

Заделка швов также не представит особой сложности. Плиты имеют особый вид утоненной кромки PRO с идеально выверенной геометрией, благодаря которой можно получить надежное и прочное соединение стыков с минимальным риском появления усадочных трещин. При этом потребуется в 2 раза меньше шпаклевки, чем в случае с обычной полукруглой утоненной кромкой.

Для простого и удобного монтажа каждая плита размечена под крепление саморезами на профили с шагом 600 и 400 мм, что упрощает работу мастера при создании самых разных конструкций из ГСП.