Что такое огнеупорные плиты

На рынке огнезащитных материалов особое место принадлежит огнеупорным плитам. Что они собой представляют, какие особенности и характеристики имеют, где используются? Об этом читайте в обзоре.

Особенности огнеупорных плит

К огнеупорным относят плиты с противопожарными характеристиками. Они могут различаться по составу, но все имеют плоскую форму и достаточно жесткие. Особенности решений:

негорючесть – плиты не распространяют горение;

низкая тепловая проводность – панель защищает от жара и огня;

неспособность пропускать дым и дымить – защита от продуктов сгорания (дым не менее опасный для здоровья, чем огонь);

экологичность, отсутствие вредных веществ в составе;

простая обработка – вы сэкономите силы, время, деньги;

доступная цена.

Заказать огнеупорные плиты можно разных марок и толщины. Ориентируйтесь на особенности, сферу применения, если есть вопросы, обращайтесь за помощью к специалистам.

Типы и области использования

С учетом состава выделяются следующие типы огнеупорных плит:

Фиброцементные. Предназначены для использования в саунах и банях. Температурный порог находится в диапазоне +150-400 градусов (точные значения зависят от толщины плиты и бренда).

Силикат-кальциевые. Универсальный, наиболее востребованный в строительстве вариант. Материал выдерживает прямое воздействие огня и нагрев до +1000 градусов. Области применения широкие.

Вермикулитовые. Изготавливаются на основе вспученного вермикулита, выдерживают прогрев до +1100 градусов. Длительность воздействия огня зависит от толщины плиты. Часто такие решения встречаются в строительстве.

Карбомидокремниевые. Супернадежные, мощные, решают сложные промышленные задачи. Предел стойкости – +1500 градусов.

Базальтовые. Материал поставляется обычно в форме рулонов, но могут из базальтовой ваты изготавливаться и панели (в том числе с фольгированием). Решения выдерживают нагрев не более +750 градусов.

Заказывают огнеупорные плиты для промышленности и строительства. В строительной сфере они выполняют роль защиты для каминов, печей, незаменимы при обустройстве потолочных проходных узлов и дымоходов. Можно использовать огнеупорные плиты для возведения противопожарных перегородок, обшивки стен. Они спокойно выдерживают неблагоприятные условия эксплуатации, противостоят воздействию огня. В промышленной сфере материал используют для защиты котлов, печей, инсинераторов и другого оборудования, которое работает при высоких температурах. Заказывают плиты машиностроительные, металлургические, керамические, нефтехимические, стекольные и пищевые производства.