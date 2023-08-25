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Что такое огнеупорные плиты

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Опубликовал: Алексей Морозов
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izolmaks.ru
Огнеупорные плиты: характеристики, особенности и применение. Когда использовать.

На рынке огнезащитных материалов особое место принадлежит огнеупорным плитам. Что они собой представляют, какие особенности и характеристики имеют, где используются? Об этом читайте в обзоре.

Особенности огнеупорных плит

К огнеупорным относят плиты с противопожарными характеристиками. Они могут различаться по составу, но все имеют плоскую форму и достаточно жесткие. Особенности решений:

  • негорючесть – плиты не распространяют горение;
  • низкая тепловая проводность – панель защищает от жара и огня;
  • неспособность пропускать дым и дымить – защита от продуктов сгорания (дым не менее опасный для здоровья, чем огонь);
  • экологичность, отсутствие вредных веществ в составе;
  • простая обработка – вы сэкономите силы, время, деньги;
  • доступная цена.

Заказать огнеупорные плиты можно разных марок и толщины. Ориентируйтесь на особенности, сферу применения, если есть вопросы, обращайтесь за помощью к специалистам.

Типы и области использования

С учетом состава выделяются следующие типы огнеупорных плит:

  • Фиброцементные. Предназначены для использования в саунах и банях. Температурный порог находится в диапазоне +150-400 градусов (точные значения зависят от толщины плиты и бренда).
  • Силикат-кальциевые. Универсальный, наиболее востребованный в строительстве вариант. Материал выдерживает прямое воздействие огня и нагрев до +1000 градусов. Области применения широкие.
  • Вермикулитовые. Изготавливаются на основе вспученного вермикулита, выдерживают прогрев до +1100 градусов. Длительность воздействия огня зависит от толщины плиты. Часто такие решения встречаются в строительстве.
  • Карбомидокремниевые. Супернадежные, мощные, решают сложные промышленные задачи. Предел стойкости – +1500 градусов.
  • Базальтовые. Материал поставляется обычно в форме рулонов, но могут из базальтовой ваты изготавливаться и панели (в том числе с фольгированием). Решения выдерживают нагрев не более +750 градусов.

Заказывают огнеупорные плиты для промышленности и строительства. В строительной сфере они выполняют роль защиты для каминов, печей, незаменимы при обустройстве потолочных проходных узлов и дымоходов. Можно использовать огнеупорные плиты для возведения противопожарных перегородок, обшивки стен. Они спокойно выдерживают неблагоприятные условия эксплуатации, противостоят воздействию огня. В промышленной сфере материал используют для защиты котлов, печей, инсинераторов и другого оборудования, которое работает при высоких температурах. Заказывают плиты машиностроительные, металлургические, керамические, нефтехимические, стекольные и пищевые производства.

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