Правильный выбор окон ПВХ: что учесть?

Окна обеспечивают уют в жилых помещениях, а также предназначены для пропуска света. Не все светопрозрачные конструкции могут в полной мере выполнять поставленные функции. Зато пластик отлично справляется с поставленными задачами. Преимуществами являются быстрота установки, а также высокие эксплуатационные характеристики при достаточно низких ценах. На первый взгляд может показаться, что окна ПВХ изготовлены по стандартному шаблону. В действительности, существует множество разновидностей пластиковых окон, цветовых решений, фурнитуры и так далее. Поэтому каждый владелец квартиры или частного дома сможет подобрать для себя окно, подчеркивающие индивидуальность жилища. Заказать качественные окна пвх в Минске можно на https://steklopaket5.by/.

Пластиковые окна: основные элементы

Пластиковое окно состоит из рамы, изготавливаемой из поливинилхлорида. Основные требования к раме — жёсткость, надёжность и прочность. Задача этого элемента заключается в том, чтобы выдержать нагрузку стеклопакетов и створок. От качества рамы также будет зависеть уровень шумоизоляции. Перед тем как обращаться к специалистам за покупкой рекомендуется точно замерить оконные проёмы.

Стеклопакеты

Речь идёт о конструкциях, которые состоят из нескольких стёкол. Как правило, речь идёт о двух или трёх стёклах, пространство между которыми занимает алюминиевая рамка. Функция этого элемента — минимизировать запотевание окон. Чтобы повысить теплоизоляцию, пространство между стёклами заполняется осушенным воздухом или аргоном. Для соединения используются специальные уплотнители. Особое внимание необходимо уделить фурнитуре, ведь от её качества зависит долговечность эксплуатации светопрозрачных конструкций и комфорт жильцов.

Оптимальное решение для любого жилища: пластиковые окна

Окна ПВХ отлично защищают жильцов от повышенного шума в городах. Здесь необходимо напомнить, что хороший пластик действительно демонстрирует впечатляющую звуко- и теплоизоляцию только в том случае, если речь идёт о качественных изделиях. Также одной из определяющих ролей играет профессиональный монтаж. Поэтому все работы необходимо доверять только опытным специалистам. Окна хорошего качества при правильном монтаже служит владельцам более 15 лет.

Существуют ли температурные ограничения при монтаже окон ПВХ?

Устанавливать пластиковые окна можно в любое время года. Но специалисты рекомендуют выбирать средний температурный режим. Так, температура на улице не должна быть ниже 15 градусов мороза. Если же речь идёт о летнем периоде, то не должно быть слишком жарко. Проблема заключается не в сложности работ, а затвердение пены. Так, при слишком высоких и низких температурах плохо затвердевает пена, что снижает теплоизоляцию. По этой причине представители крупных компаний, занимающиеся установкой пластиковых окон, предпочитают и рекомендуют выполнять строительно-монтажные работы летом.

Что учесть при выборе компании для монтажа пластиковых окон?

Если человек решил установить пластиковые окна, то одним из ключевых моментов является выбор подходящего подрядчика. Некоторые компании предлагают дорогостоящие услуги, другие же готовы выполнить установку за копейки. На самом деле, ориентируюсь на ценовой сегмент крайне сложно выбрать надёжную строительную компанию. В первую очередь необходимо учесть опыт специалистов, ознакомиться с отзывами в интернете. Сегодня в каждом городе есть компании, которые давно работают в рассматриваемой сфере и осуществляют профессиональный монтаж окон ПВХ. Только они могут предоставить опытных специалистов и, соответственно, выполнить работу на высоком уровне. Кроме того, надёжные подрядчики предоставляют гарантии на выполненные работы и нередко работают с клиентами исключительно на договорных условиях.

Необходимо понимать, что при обращении к непрофессиональным монтажникам существует высокая вероятность понести огромные убытки. Во-первых, такие горе-мастера могут оставить огромные щели. Во-вторых, известны случаи, когда исправить недостатки при монтаже невозможно, а требуется только полная замена пластикового окна. Если же владелец квартиры не сможет найти этих горе-мастеров, то все работы придётся выполнять за собственный счёт.

Некоторые нюансы

Для того чтобы пластиковые окна получили завершённый вид рекомендуется установить наличники. Кроме эстетической функции они защищают окно от плесени и других вредителей. Также существуют нащельники, предназначенные исключительно для скрытия стыков. Вполне очевидно, что нащельники и наличники должны соответствовать цвету металлопластикового окна.