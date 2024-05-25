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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Двери и ворота » Откатные уличные ворота: особенности конструкции и дизайна

Откатные уличные ворота: особенности конструкции и дизайна

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
thermoline.by
Облагораживание и защита придомовой, иной территории подразумевает установку ограждающих конструкций

Облагораживание и защита придомовой, иной территории подразумевает установку ограждающих конструкций, среди которых внимание стоит уделить воротам. Они не только завершают экстерьер, а и предотвращают доступ нежелательным посетителям. Это обязательное условие обеспечения безопасности, частного, промышленного, коммерческого объекта.

Особенности конструкции откатных ворот с автоматикой

Откатные уличные ворота ограждают территорию от посторонних. В изготовлении каркаса используются прочные стальные трубы. Нижняя часть дополняется концевым роликом, передвигающимся по улавливателю. Благодаря движению конструкции параллельно забору или стене для открытия не требуется дополнительное пространство.

Стандартные системы с автоматикой состоят из:

  • электрического привода, автоматизирующего процесс открывания и закрывания;
  • направляющих шин и роликовых опор;
  • концевого ролика, нижнего и верхнего улавливателя;
  • поддерживающих роликов.

Для удобного управления воротами предусмотрен дистанционный пульт. Для заполнения наружной части используют сэндвич-панели, штакетник, профнастил и другие материалы. Для защиты и декорации металл покрывают краской разных цветов.

Особенности дизайна и материалы наполнения

Чтобы ворота вписались в экстерьер используют разные материалы для заполнения. Для защиты применяют порошковую краску различных оттенков. Обычно внешнюю часть сдвижного автоматического ограждения декорируют:

  • профнастилом, окрашенным полимерными красителями для защиты от коррозии;
  • сэндвич-панелями, обеспечивающими дополнительную изоляцию от внешнего шума;
  • комбинированными материалами для оригинального оформления.

В продаже доступны простые классические варианты без заполнения. Решетчатые ворота не заграждают видимость. Такие модели популярны для защиты приусадебных участков в загородных коттеджах, где владельцам важно, чтобы конструкция пропускала свет.

Преимущества откатных ворот

Откатная конструкция ворот с автоматикой популярна по многим причинам. Во-первых, для открытия и закрытия створки можно использовать пульт. Во-вторых, система не занимает пространство прилегающей территории в любом положении. Среди других преимуществ конструкции внимание стоит уделить:

  • использованию ручного открытия при отключении электроэнергии;
  • плавному, бесшумному передвижению створки по направляющим;
  • большому сроку службы более 30 лет при использовании качественных материалов;
  • возможности парковки автомобиля вплотную со створкой без помехи работе;
  • экономии полезного пространства благодаря перемещению параллельно ограждению;
  • устойчивости к снегопадам и дождям благодаря порошковому покрытию.

Профессиональная автоматика, оригинальная обшивка, стальной каркас делают откатные ворота надежными, красивыми и практичными. Это идеальное решение для ограждения въезда на любую закрытую промышленную или частную территорию.

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