Откатные уличные ворота: особенности конструкции и дизайна

Облагораживание и защита придомовой, иной территории подразумевает установку ограждающих конструкций, среди которых внимание стоит уделить воротам. Они не только завершают экстерьер, а и предотвращают доступ нежелательным посетителям. Это обязательное условие обеспечения безопасности, частного, промышленного, коммерческого объекта.

Особенности конструкции откатных ворот с автоматикой

Откатные уличные ворота ограждают территорию от посторонних. В изготовлении каркаса используются прочные стальные трубы. Нижняя часть дополняется концевым роликом, передвигающимся по улавливателю. Благодаря движению конструкции параллельно забору или стене для открытия не требуется дополнительное пространство.

Стандартные системы с автоматикой состоят из:

электрического привода, автоматизирующего процесс открывания и закрывания;

направляющих шин и роликовых опор;

концевого ролика, нижнего и верхнего улавливателя;

поддерживающих роликов.

Для удобного управления воротами предусмотрен дистанционный пульт. Для заполнения наружной части используют сэндвич-панели, штакетник, профнастил и другие материалы. Для защиты и декорации металл покрывают краской разных цветов.

Особенности дизайна и материалы наполнения

Чтобы ворота вписались в экстерьер используют разные материалы для заполнения. Для защиты применяют порошковую краску различных оттенков. Обычно внешнюю часть сдвижного автоматического ограждения декорируют:

профнастилом, окрашенным полимерными красителями для защиты от коррозии;

сэндвич-панелями, обеспечивающими дополнительную изоляцию от внешнего шума;

комбинированными материалами для оригинального оформления.

В продаже доступны простые классические варианты без заполнения. Решетчатые ворота не заграждают видимость. Такие модели популярны для защиты приусадебных участков в загородных коттеджах, где владельцам важно, чтобы конструкция пропускала свет.

Преимущества откатных ворот

Откатная конструкция ворот с автоматикой популярна по многим причинам. Во-первых, для открытия и закрытия створки можно использовать пульт. Во-вторых, система не занимает пространство прилегающей территории в любом положении. Среди других преимуществ конструкции внимание стоит уделить:

использованию ручного открытия при отключении электроэнергии;

плавному, бесшумному передвижению створки по направляющим;

большому сроку службы более 30 лет при использовании качественных материалов;

возможности парковки автомобиля вплотную со створкой без помехи работе;

экономии полезного пространства благодаря перемещению параллельно ограждению;

устойчивости к снегопадам и дождям благодаря порошковому покрытию.

Профессиональная автоматика, оригинальная обшивка, стальной каркас делают откатные ворота надежными, красивыми и практичными. Это идеальное решение для ограждения въезда на любую закрытую промышленную или частную территорию.