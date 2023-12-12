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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Где используются нерудные материалы?

Где используются нерудные материалы?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Freepik
Одной из отличительных особенностей нерудных материалов является их негорючая природа.

Одной из отличительных особенностей нерудных материалов является их негорючая природа. Это делает их идеальными для применений, где огнестойкость имеет решающее значение, например, в строительных материалах. На сайте n-urengoy.nkrss.ru можно ознакомиться с вариантами. Нерудные материалы охватывают широкий спектр минералов различного происхождения и структуры. Они могут быть получены из осадочных отложений или горных пород, а их уникальная геологическая история способствует их отличительным характеристикам.

Различия в размере фракций

Нерудные материалы имеют широкий диапазон размеров, от мелких частиц до крупных агрегатов. Такое разнообразие размеров фракций позволяет применять их индивидуально, при этом более мелкие материалы часто находят применение в специализированных отраслях промышленности, таких как косметика и фармацевтика.

Добыча открытым способом

Добыча открытым способом является распространенным методом добычи неметаллических материалов. Этот процесс включает удаление вышележащего грунта и породы для доступа к нижележащим месторождениям полезных ископаемых. Открытые карьеры обеспечивают эффективный доступ к большим запасам и обычно используются для добычи таких полезных ископаемых, как известняк, гипс и песок.

Разработка карьеров предполагает извлечение неметаллических материалов непосредственно с поверхности Земли. Этот метод подходит для материалов, расположенных близко к поверхности, и часто применяется для горных пород и минералов, используемых в строительстве, таких как гранит, мрамор и сланец.

Строительная промышленность

Неметаллические материалы являются неотъемлемой частью строительной промышленности, выступая в качестве основных компонентов при производстве:

  • бетона,
  • асфальта,
  • наполнителей.

Известняк, песок и гравий являются ключевыми ингредиентами при строительстве зданий, дорог и инфраструктуры.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство выигрывает от использования неметаллических материалов, таких как удобрения и кондиционеры для почвы. Минералы, такие как фосфоритная руда, являются важными компонентами в производстве удобрений, повышающими плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур.

Металлургия

Хотя неметаллические материалы могут не содержать металлов, они играют решающую роль в металлургических процессах. Флюсы, которые помогают удалять примеси при выплавке металла, часто основаны на неметаллических минералах, таких как известняк и доломит.

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