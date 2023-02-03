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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Особенности современных каминов

Особенности современных каминов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
grillking.kz
Во время зябкого межсезонья всегда хочется обогреть жильё любым доступным способом.

Во время зябкого межсезонья всегда хочется обогреть жильё любым доступным способом. Хорошим вариантом в таких случаях является качественная каминная топка с приятным дизайном. Этот источник тепла успешно применяют в коттеджах и частных домах, на дачах, в гостиницах и даже в квартирах. При выборе камина необходимо учитывать, где и для чего он будет использоваться.

Особенности каминов

Качественные камины в Алматы могут быть следующих видов:

  • островные;
  • пристеночные;
  • угловые.

Очаги принято встраивать не только в стенные ниши, но и в поверхность пола. Интерьер, в котором присутствует камин, выглядит очень уютным, создавая у обитателей жилища ощущение особенного комфорта. Такие дизайнерские решения сделались на сегодняшний день весьма популярными.

Однако на территории жилого пространства, оформленного в стиле Hi-Tech, более органично будет смотреться оборудование, выполненное в духе минимализма. Отметим, что наличие надёжных стеклянных дверец, выдерживающих температурные перепады, это характерная черта описываемых здесь изделий. Стоит также сказать об их строгих линиях и выверенных пропорциях, что выглядит весьма эстетично.

Камин — возможность создать уютную атмосферу

Многие творческие люди писатели, художники, считают огонь живой энергией, наделяют его человеческими качествами. Огонь у них может быть злым, ласковым, беспощадным. Поэтому человек стремится не только приручить огонь, но и предоставить ему человеческие условия существования.

Одним из критериев домашнего уюта, жизненной стабильности и душевного покоя издавна считается камин. Этот элемент интерьера еще совсем недавно был недоступен для большинства людей.

Печи камины разнообразны, включают как топки, так и классические порталы и изразцовые печи. Каждая разновидность обладает своими уникальными особенностями, проектируется по индивидуальным заказам, ориентирована на потребителя.

Печи камины абсолютно безопасны в использовании, к ним прилагается необходимая, доступная инструкция, а работают с клиентами только квалифицированные специалисты.  Дизайны каминов разнообразны, подбираются индивидуально для своего хозяина. 

В течение времени камин совершенствовался, декорировался, модернизировался. Чтобы камин прослужил долго, необходимо произвести точные замеры, сделать качественную установку, при себе всегда иметь чистящие средства.


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