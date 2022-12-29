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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Двери с зеркалом

Двери с зеркалом

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
econom-doors.ru
Как выбрать металлическую дверь с зеркалом

Металлическая дверь с зеркалом - это ультимативное решение, которое прекрасно будет смотреться в жилищных условиях разных габаритов, дизайн-проектов и форм. 

Среди основных сильных сторон таких изделий главным образом стоит отметить:

  • Высокий уровень износостойкости;
  • Надёжность и высокий уровень защиты жилья от возможного несанкционированного проникновения;
  • Устойчивость к повреждениям механического типа;
  • Вставка зеркального полотна, которой сложно нанести вред даже при желании;
  • Многочисленные вариации декора двери. 

Использование данных дверей позволяет воплощать многочисленные декоративные наработки, реализовывать даже самые смелые сценарии. Также агрегаты такого формата позволяют искусственно увеличить пространство внутри помещения. 

Если требуется приобрести двери с зеркалом в спб, то можно обратиться в специализированную организацию ECONOMDOORS. В ассортименте компании находится большое количество различных вариантов дверей по самым лучшим ценам. 

Говоря о критериях выбора двери, стоит отметить, что в первую очередь внимание следует уделять таким аспектам, как:

  • Характеристики

Многие покупатели слишком большое внимание уделяют декоративной составляющей изделия. Между тем главное в двери - защита. Так что стоит проанализировать: толщину полотна, ребра жесткости, раму, способность устоять перед повышенными нагрузками и так далее. 

  • Замок

В настоящее время двери представлены с самыми разными типами замков. Иногда в одной модели сочетается сразу несколько вариантов. Существуют: стандартный, биометрический, электронный, кодовый и так далее. Каждый самостоятельно подбирает для себя лучший замок. 

  • Ручка

Дверная ручка - элемент, который несёт основную нагрузку. С ним банально чаще всего взаимодействуют. Нужно, чтобы ручка была качественной и прочной. От этого зависит общее удобство использования двери, срок ее службы и количество ремонтов. 

  • Зеркало

Не стоит пытаться приобрести дверь с максимально большим полотном. Зачастую в этом нет практической необходимости. Но такое изделие обладает более плохой шумоизоляцией, его легче запачкать и испортить. Покрытие зеркала должно быть качественной. Желательно, чтобы на нем также присутствовала дополнительная пленка. 

Ориентируясь на эти критерии, можно гарантированно приобрести качественную дверь. 

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