Двери с зеркалом

Металлическая дверь с зеркалом - это ультимативное решение, которое прекрасно будет смотреться в жилищных условиях разных габаритов, дизайн-проектов и форм.

Среди основных сильных сторон таких изделий главным образом стоит отметить:

Высокий уровень износостойкости;

Надёжность и высокий уровень защиты жилья от возможного несанкционированного проникновения;

Устойчивость к повреждениям механического типа;

Вставка зеркального полотна, которой сложно нанести вред даже при желании;

Многочисленные вариации декора двери.

Использование данных дверей позволяет воплощать многочисленные декоративные наработки, реализовывать даже самые смелые сценарии. Также агрегаты такого формата позволяют искусственно увеличить пространство внутри помещения.

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Говоря о критериях выбора двери, стоит отметить, что в первую очередь внимание следует уделять таким аспектам, как:

Характеристики

Многие покупатели слишком большое внимание уделяют декоративной составляющей изделия. Между тем главное в двери - защита. Так что стоит проанализировать: толщину полотна, ребра жесткости, раму, способность устоять перед повышенными нагрузками и так далее.

Замок

В настоящее время двери представлены с самыми разными типами замков. Иногда в одной модели сочетается сразу несколько вариантов. Существуют: стандартный, биометрический, электронный, кодовый и так далее. Каждый самостоятельно подбирает для себя лучший замок.

Ручка

Дверная ручка - элемент, который несёт основную нагрузку. С ним банально чаще всего взаимодействуют. Нужно, чтобы ручка была качественной и прочной. От этого зависит общее удобство использования двери, срок ее службы и количество ремонтов.

Зеркало

Не стоит пытаться приобрести дверь с максимально большим полотном. Зачастую в этом нет практической необходимости. Но такое изделие обладает более плохой шумоизоляцией, его легче запачкать и испортить. Покрытие зеркала должно быть качественной. Желательно, чтобы на нем также присутствовала дополнительная пленка.

Ориентируясь на эти критерии, можно гарантированно приобрести качественную дверь.