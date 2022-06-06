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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Компания «СПБ» реализует по акции пластиковые окна с профилями REHAU

Компания «СПБ» реализует по акции пластиковые окна с профилями REHAU

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Компания «Окна СПБ» объявляет о запуске совместной акции с российским лидером по производству стеклопакетов STiS

Компания «Окна СПБ» объявляет о запуске совместной акции с российским лидером по производству стеклопакетов STiS и фаворитом российского оконного рынка REHAU. Успейте воспользоваться шансом, чтобы установить энергоэффективные пластиковые окна с максимальной выгодой и получить ценные подарки. Итоговая выгода станет ещё более ощутима, если обратить внимание, какие именно оконные профили стали участниками проводимой акции.

Какая продукция участвует в акции

Уникальное предложение от «Окна СПБ» и лидеров производства в России делает пластиковые окна ещё доступнее, помогая потребителям сократить затраты на круглогодичное поддержание в помещении комфортного температурного режима, наполнить дом светом и хорошим настроением. Теперь приобрести новые стеклопакеты по акции сможет каждый, кто закажет профили REHAU с ламинацией или в классическом белом цвете. В акции участвуют следующие оконные системы:

  • REHAU BLITZ. Это универсальные профильные системы с высокими для своей ценовой категории показателями тепло- и звукоизоляции. Трёхкамерные профили REHAU BLITZ, которые обладают 3 классом взломостойкости и 4 классом звукоизоляции, стали доступным и простым решением для тысяч жителей нашего города. Стальное армирование делает окна этой серии долговечными и исключает их деформацию даже в результате длительной эксплуатации. Монтажная глубина установки профиля составляет 60 мм.
  • REHAU GRAZIO. Серия пятикамерных энергосберегающих оконных систем REHAU GRAZIO с глубиной установки 70 мм при кажущейся лёгкости обладает внушительными характеристиками тепло- и звукоизоляции. В этих окнах объединены передовые дизайнерские и инженерные решения, благодаря которым REHAU GRAZIO станут идеальным выбором для энергоэффективных домов и квартир, а также зданий премиального класса.
  • REHAU DELIGHT-Design. Стильный и миниатюрный по сравнению с другими сериями профиль REHAU DELIGHT-Design с глубиной установки 70 мм идеально подходит для любой климатической зоны России, обладая максимально высоким уровнем тепло- и звукоизоляции. Пластиковые окна с таким пятикамерным профилем экологичны, энергоэффективны и пропускают на 10% больше света в помещение. Данное решение предпочитают обладатели премиальных домов и домов с низким потреблением энергии, а стоимость такого профиля компенсируется экономией, полученной в первый же отопительный сезон.

Не ограничивайте себя в выборе различных дизайнерских решений — у нас вы найдёте идеальное предложение для любого интерьера и стиля. Акция распространяется на оконные профили с разными вариантами исполнения: от классического белого глянца до ламинации (белая, натуральный дуб, золотой дуб, серый антрацит, сапеле).

Высококачественное ламинированное покрытие устойчиво к влаге, бытовой химии и ультрафиолету, при должном уходе сохраняет первоначальный вид и текстуру на протяжении десятилетий.

Выгодные подарки всем

В рамках проведения совместной акции каждый участник становится обладателем ценных призов от компаний. При заказе участвующих в акции окон с профилем REHAU вы получите 5 подарков:

  1. Увеличение максимальной скидки для клиентов компании на 5%. Таким образом максимальная скидка при заказе пластиковых окон из профиля REHAU с учётом действующих акций достигает рекордных 30%.
  2. Замена стандартного стеклопакета на инновационный энергоэффективный пакет премиум-класса DS Neutral. Он обеспечит тепло в помещении зимой и прохладу летом, позволяя снизить затраты на отопление и кондиционирование.
  3. Оригинальная оконная ручка REHAU CAMEA-Design в подарок. Эта новинка ассортимента обладает округлой эргономичной формой, отличается идеальной плавностью движений, может фиксироваться под углами 45 и 90 градусов.
  4. Набор по уходу за окнами. Продлить срок эксплуатации оконной системы и сохранить её в первозданном виде — всё это становится гораздо проще с использованием профессиональных средств, которые «Окна СПБ» дарит своим клиентам в рамках проводимой акции.
  5. Бесплатная услуга «чистый монтаж». Избавьте себя от гор мусора при монтаже и многочасовой уборки после установки окон — с дополнительной услугой «чистый монтаж» после ухода монтажной бригады не нужно будет даже протирать пыль.

Создайте уют и тепло в вашем доме с оконными профилями REHAU и компанией «Окна СПБ».

Внимание, успейте принять участие в акции и заказать окна на беспрецедентно выгодных условиях! Предложение ограничено количеством профиля, предоставленного компанией REHAU для проведения акции. Узнать подробнее об акции и условиях участия в ней можно по ссылке: https://okna-spb.ru/offers/aktsiya-okna-spb-rehau-stis  

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