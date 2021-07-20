Металлические и деревянные лестницы Gradius

Лестницы в дом являются важной частью дизайна, для создания необыкновенного и изысканного интерьера помещения. Чтобы общий стиль здания получился оригинальным и неповторимым будет достаточно подобрать креативную конструкцию лестницы, и помещение сразу приобретет другой, неожиданный оттенок. Еще в средние века исключительно все двух- и более-этажные здания обязательно имели в своем интерьере самые разнообразные лестницы, которые придавали помещениям этой неповторимой изысканности. Изначально лестницы использовались только для того, чтобы можно было удобно передвигаться между этажами или уровнями в здании, но уже несколько сотен лет их используют для украшения своего жилища. Современные дизайнеры достигли почти совершенства в изготовлении лестниц, поэтому конструкции, которые производятся и выпускаются в последнее время, не перестают удивлять даже самых требовательных покупателей. Поэтому, чтобы придать помещению неповторимости нужно выбрать только оригинальную лестницу.

Деревянные лестницы являются самыми популярными и прочными среди других видов лестниц. Главным отличием деревянных лестниц является монументальность и внушительность конструкции. Деревянные лестницы чаще всего устанавливают в больших загородных домах или коттеджах, так как они занимают много места и требуют особых правил установки, так как дерево достаточно хрупкий материал, монтировать который должен профессионал. Выбирать дерево нужно очень внимательно, так как если изготовлять лестницу из сырой древесины, то через несколько лет или даже месяцев вся конструкция может разрушиться или испортиться.

Металлические лестницы находятся на втором месте по полярности среди покупателей. Металлические лестницы отличаются огромным разнообразием дизайна конструкции. При желании можно изготовить самые разнообразные детали, которые не будут повторяться ни в одной другой лестнице. Металл – это очень пластичный и ковкий материал, поэтому с его помощью можно делать самые невообразимые конструкции. Тем более, металлические сооружения очень прочные и долговечные.

Также наша фирма специализируется на изготовление металлических перил, замене отдельных элементов, в том числе и ступеней. Благодаря чему, любая винтовая лестница Киев и другие города украсит и придаст оригинальности в дизайне. Изготовляем лестницы в различных стилях – от классического до ретро, модерна и хай-тека.