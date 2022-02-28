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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Что нужно знать о евроремонте офиса?

Что нужно знать о евроремонте офиса?

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Последние годы термин «евроремонт» стал синонимом определения роскоши и элитарности, доступной только самым обеспеченным.

Последние годы термин «евроремонт» стал синонимом определения роскоши и элитарности, доступной только самым обеспеченным. Но это далеко не так. Евроремонт офиса — это высококачественно выполненная работа, с применением лучших по качеству и долговечности материалов, что, конечно, довольно дорого, но совершенно доступно для тех, кто ценит свои деньги и время. Такой ремонт офиса прослужит долго, и обновить или изменить его можно будет спустя многие годы. Более подробную информацию о ремонте офиса можно найти по ссылке.

Евроремонт офиса и его особенности

Показателем серьезного отношения к собственной работе является дизайн проект, который предоставляется заказчику в нескольких вариантах. При этом, учитывается и расширение рабочего пространства офиса, переговорных кабинетов, зоны отдыха для сотрудников, буфета, если таковой имеется, и много других мелочей. К слову, в «евроремонте» мелочей просто не может быть, так как малейшая деталь, упущенная из виду, может повлиять самым неблагоприятным образом на конечный результат.

К примеру, если не учесть, что офисное помещение нуждается в большом количестве розеток и проведению дополнительной усиленной электропроводке, то, впоследствии, придется закупать различные удлинители, разъемы и тому подобное. И не стоит удивляться потом, если сотрудники фирмы будут спотыкаться о большое количество проводов на полу.

Внесение дополнительных розеток и проведение дополнительной усиленной электропроводки должно решаться еще на первом этапе – разработке дизайн проекта. И не вынуждать заказчика решать эту проблему самому, после окончания ремонта офиса.

Немаловажным фактором является умение сочетать желания и потребности клиента с умением дизайнера воплотить эти пожелания в нечто гармоничное, не загромождая проект дорогостоящими отделочными материалами, и не пытаясь убедить клиента, что, «чем дороже – тем лучше».

Иногда, как показывает опыт, видимая простота является признаком хорошего вкуса, а не ограниченного бюджета заказчика. Элитарность, в данном случае, относится к качеству выполненных работ и применению качественных материалов, а не к бросающейся глаза кричащей роскоши. Затем наступает этап работы, в котором архитекторы и мастера могут показать все свои умения и опыт, воплощая проект в жизнь с максимальной точностью, согласно дизайну и поставленным задачам.



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