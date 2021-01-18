Ремонт "под ключ" - экономия средств и времени

Квартира под ключ — интересная альтернатива эталону от застройщика в новом доме. Большинство компаний предлагают такое решение. Что именно предполагает отделка квартиры под ключ, доступная по ссылке? Какие возможности, какие преимущества и недостатки есть в этом решении?

Ремонт под ключ: определение

Стены покрашены, полы уложены, ванная и кухня уже отделаны, есть межкомнатные двери — так можно охарактеризовать отделку квартиры под ключ. Жильцам нужно только привезти свою мебель и личные вещи и жить! Хотя ремонт под ключ — интересное предложение, все еще мало кто решается на такое решение — по оценкам, только около 15% покупателей новых квартир. На самом деле российский рынок отличается от других европейских стран, где квартиры под ключ являются стандартом. Иногда застройщики предлагают и меблированные квартиры. Однако это редкие предложения и иногда довольно дорогие.

Если пользователи решат сделать ремонт под ключ, строительная компания оценит услугу. Позже следует подписать специальный договор, в котором будет указана дата окончания отделки квартиры и ее стандарт. На этом этапе также необходимо внести предоплату.

Ремонт квартиры под ключ: достоинства и недостатки

Отделка под ключ имеет множество преимуществ. Прежде всего, владельцам не нужно тратить время на покупку стройматериалов, переговоры со строительной бригадой или личное наблюдение за мастерами во время работ.

Кроме того, строительные компании могут договориться о более выгодных ценах на материалы и услуги, чем простые клиенты.

Ремонт под ключ — это решение, которое также экономит много времени. Чаще всего до получения ключей в квартиру входит бригада профессионалов.

Отделка под ключ имеет свои недостатки. Во-первых, выбор материалов и услуг, предлагаемых застройщиком, может быть ограничен. К тому же любые личные идеи отделки квартиры позволяют значительно повысить ставку на услуги строительной компании.

Застройщик или сторонняя компания?

Клиент может заключить договор отделки квартиры под ключ напрямую с застройщиком. Однако некоторые, предполагая такое решение, используют сторонние сервисы для выполнения всей работы.

Отделка квартиры под ключ обычно предлагается в нескольких стандартах. Самый простой может функционировать под несколькими названиями: базовый, классический, стандартный. Более высокие стандарты — это, например, премиум, оптимум или престиж. Чем выше стандарт, тем, конечно, выше затраты.