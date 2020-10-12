Качественно и стильно: грамотный ремонт вашего жилья

Интересует качественный ремонт, выполненный быстро и профессионально по умеренной стоимости? Мы докажем, что это не фантастика, ведь занимаемся реализацией подобных проектов более 10 лет.

SBAX работает в Санкт-Петербурге, охватывая как рынок новостроек, так и сектор «вторички».

Мы специализируемся на выполнении комплексных проектов по ремонту квартир, используя профессиональные дизайнерские разработки, которые корректируются в соответствии с пожеланиями заказчика.

Наши преимущества для вас

СБАКС представляет собой кампанию, построенную на персональном подходе к каждому клиенту, высоких стандартах качества, приоритетах ответственности и эффективности. И все это не пустые слова.

Главные особенности сотрудничества с нами заключаются в следующем:

гарантируем качественный комплексный ремонт вашего дома, выполненный командой профессионалов с применением качественных, проверенных материалов;

четко придерживаемся условий контакта, в особенности – сроков выполнения работ;

внедряем принципы сочетания комфорта, эстетического выполнения и функциональности, грамотно используя каждый квадратный сантиметр имеющегося пространства;

предоставляем персонального прораба, на каждом этапе ведем тщательный контроль за выполнением проекта;

выполняем все ремонтные работы в комплексе, включая монтаж электрики, сантехники, дверей, проработку всех поверхностей;

предоставляем услуги в удаленном формате – то есть заказчику даже не нужно лично присутствовать на объекте, мы сделаем все сами, и пришлем фотоотчет;

гарантируем качественный и долговременный результат.

На сайте sbax.ru вы получите больше информации о нашей деятельности, в частности ознакомиться с полным перечнем осуществляемых работ, а также просмотреть наше портфолио. Кроме того, вы сможете рассчитать приблизительную стоимость проекта, получить квалифицированную консультацию менеджера. Стоит отметить, что финальная сумма оплаты четко прописывается в договоре, на основе анализа ряда факторов (площадь жилья, количество комнат, выбранный клиентом стиль оформления), и в дальнейшем измениться уже не может.