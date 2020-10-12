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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Качественно и стильно: грамотный ремонт вашего жилья

Качественно и стильно: грамотный ремонт вашего жилья

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Опубликовал: Алексей Морозов
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ВКонтакте
Интересует качественный ремонт, выполненный быстро и профессионально по умеренной стоимости? Мы докажем, что это не фантастика, ведь занимаемся реализацией

Качественно и стильно: грамотный ремонт вашего жилья
Интересует качественный ремонт, выполненный быстро и профессионально по умеренной стоимости? Мы докажем, что это не фантастика, ведь занимаемся реализацией подобных проектов более 10 лет.

SBAX работает в Санкт-Петербурге, охватывая как рынок новостроек, так и сектор «вторички».

Мы специализируемся на выполнении комплексных проектов по ремонту квартир, используя профессиональные дизайнерские разработки, которые корректируются в соответствии с пожеланиями заказчика.

Наши преимущества для вас
СБАКС представляет собой кампанию, построенную на персональном подходе к каждому клиенту, высоких стандартах качества, приоритетах ответственности и эффективности. И все это не пустые слова.

Главные особенности сотрудничества с нами заключаются в следующем:

  • гарантируем качественный комплексный ремонт вашего дома, выполненный командой профессионалов с применением качественных, проверенных материалов;
  • четко придерживаемся условий контакта, в особенности – сроков выполнения работ;
  • внедряем принципы сочетания комфорта, эстетического выполнения и функциональности, грамотно используя каждый квадратный сантиметр имеющегося пространства;
  • предоставляем персонального прораба, на каждом этапе ведем тщательный контроль за выполнением проекта;
  • выполняем все ремонтные работы в комплексе, включая монтаж электрики, сантехники, дверей, проработку всех поверхностей;
  • предоставляем услуги в удаленном формате – то есть заказчику даже не нужно лично присутствовать на объекте, мы сделаем все сами, и пришлем фотоотчет;
  • гарантируем качественный и долговременный результат.

На сайте sbax.ru вы получите больше информации о нашей деятельности, в частности ознакомиться с полным перечнем осуществляемых работ, а также просмотреть наше портфолио. Кроме того, вы сможете рассчитать приблизительную стоимость проекта, получить квалифицированную консультацию менеджера. Стоит отметить, что финальная сумма оплаты четко прописывается в договоре, на основе анализа ряда факторов (площадь жилья, количество комнат, выбранный клиентом стиль оформления), и в дальнейшем измениться уже не может.

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