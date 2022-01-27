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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Дома, коттеджи » Как приобрести участок для строительства

Как приобрести участок для строительства

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Многие жители мегаполиса перебираются жить загород.

Многие жители мегаполиса перебираются жить загород. Гораздо приятнее выпить чашку ароматного кофе на террасе собственного дома, чем в квартире. Преимущественно, покупается участок земли, чтобы впоследствие построить на ней дом.

И если денег на приобретение земли нет, то стоит взять кредит на покупку земли под строительство дома. Прежде чем подписывать договор на займ, следует детально изучить, как получить займ и начать постройку собственного жилья.

Как купить участок

Первым этапов в строительстве коттеджа станет покупка земли. Это важный момент. Поскольку от того, где будет выбрано место, зависит длительность пути ребенка в школу или родителей к магазину. А также удобство добраться в центр города, на работу.

Приобрести участок можно за счет сэкономленных средств или ускорить событие покупки через кредит. Можно воспользоваться предложениями банков относительно ипотечных займов. Но нередко требуется внести сумму за земельную часть наличными. В этом случае необходимо обратиться в банк, озвучив им проблему. Там подберут вариант кредитования и расскажут об условиях погашения кредита.

Что может приобрести гражданин

Подавая заявку на кредит, необходимо разобраться, какие участки можно приобрести:

  • Строительство. Используется для постройки дома или здания для оказания услуг, не наносящих вред окружающей среде.
  • Промышленность. Постройка сооружения, которое будет использоваться для услуг, негативно отражающихся на окружения.
  • Рекреационные участки. Для постройки дачного дома.
  • Сельское хозяйство. Участок используется для выращивания растительных культур.
  • Лесничество. Участки, которые менее всего приспособленные для жилых построек, обустройства огородных территорий.

Что важно при выборе участка

Планирование приобретения участка под застройку предполагает изучение плана зонирования. Это позволит выделить возможные типы строительных работ, которые допустимо проводить на территории.

Что значит купить участок в кредит

Кредит на приобретение земли – это такой же заем, как и на приобретение готового строения или квартиры. Поэтому требования, предъявляемые к заемщику при покупке недвижимости, полностью соответствуют требованиям к гражданину при покупке участка.

Банки преимущественно выдают кредиты, которые клиент может использовать на приобретение различного целевого применения земли. Кредит, как правило, является долгосрочным. Клиент для его получения должен не иметь просрочек по другим кредитам, а также иметь собственный вклад.

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