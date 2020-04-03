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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Дома, коттеджи » Продажа домов в Одессе: где найти лучшие предложения?

Продажа домов в Одессе: где найти лучшие предложения?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Сегодня обзавестись собственным жилым пространством достаточно просто. Обратившись к специалистам, каждый в короткие сроки может ознакомиться с предложениями

Сегодня обзавестись собственным жилым пространством достаточно просто. Обратившись к специалистам, каждый в короткие сроки может ознакомиться с предложениями на рынке недвижимости и сделать правильный выбор. В 21 веке многие стремятся окружить себя улучшенными условиями и пребывать вдали от шума и суеты. Продажа домов в Одессе на https://premier-odessa.com.ua - широко распространенный запрос. Частное строение – это возможность проживания на отдельной территории с земельным участком. Мы предлагаем ознакомиться с большой базой объектов и оказываем всестороннюю поддержку на всех этапах сделки.

Одесса, как южный город у берегов Черного моря, славится своими пляжами и достопримечательностями. Здесь комфортно находится круглый год, а экономическое развитие открывает хорошие перспективы для работы и ведения бизнеса. Местная недвижимость разнообразна и по типу, и по ценовой категории. Поэтому каждый, рассмотрев варианты объектов, найдет оптимальный по всем параметрам. Преимущества дома, коттеджа, виллы или таунхауса – в их расположении, отсутствии соседей, тихой атмосфере, автономности. Цена квадратных метров определяется некоторыми характеристиками:

  • локацией;
  • метражом;
  • планировкой;
  • периодом постройки дома;
  • состоянием на момент продажи;
  • наличием условий (участок, пристройки, коммуникации).

Дома в Приморском районе и поблизости побережья считаются самыми дорогими и престижными. Аркадия, Фонтан, Люстдорф, Лузановка, Совиньон не только располагают уютными строениями, но и окружают чистым воздухом и спокойной атмосферой. Частные секторы в Киевском, Суворовском районе или на Черемушках отличаются хорошо налаженной инфраструктурой и транспортной развязкой поблизости. Здесь жилье можно купить дешевле. В старой части города – на Молдаванке и Слободке – к продаже предлагаются недорогие дома. Следует обратить внимание на изношенность постройки, поскольку вторичный фонд в некоторых случаях требует проведения капитального ремонта и реконструкции. Современные объекты выгодно отличаются прочностью и высоким качеством. В городе возводятся целые коттеджные городки, закрытые от визитов посторонних и предлагающие улучшенные условия проживания. В новостроях автономно проведены коммуникации, есть система безопасности и установлено новейшее оснащение. Несмотря на расхожее мнение о высоких ценах на новое жилье, сегодня есть возможность приобрести его на вполне приемлемых условиях. Кроме того, подобное вложение может стать успешной инвестицией.

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