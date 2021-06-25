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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Что такое макетная мастерская?

Что такое макетная мастерская?

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Макет жилого дома или целого района – это визуализированное изображение зданий и ландшафтов в деталях.

Макет жилого дома или целого района – это визуализированное изображение зданий и ландшафтов в деталях. Обычно такими макетами пользуются крупные строительные компании, желая показать своим клиентам основные преимущества постройки, продемонстрировать ее внешний вид максимально наглядно. Предоставлением подобных услуг занимается макетная мастерская. Именно здесь можно оформить заказ на изготовление подобных изделий. Сотрудники такой мастерской - опытные дизайнеры, конструкторы, художники, архитекторы.

Что можно заказать в такой мастерской

В подобных фирмах можно оформить заказ на макеты следующих видов:

  • архитектурные;
  • промышленные;
  • ландшафтные;
  • интерьерные;
  • градостроительные;
  • подарочные.

Таким образом, клиентами таких организаций могут стать не только фирмы, занимающиеся строительством, но и обычные люди, желающие сделать особенный подарок своему близкому человеку. Макеты для подарков используются в интерьере как элементы декора.

Возможность изготовления такого широкого ассортимента изделий обеспечивает достаточно большой штат специалистов каждой из подобных компаний. В них трудятся: дизайнеры, художники, архитекторы и т.д. Профессионализм сотрудников обеспечивают очень качественно выполненную работу, макеты выглядят очень реалистично, они максимально детализированы. Иногда для большего эффекта специалисты даже делают подсветку для макетных зданий, создавая имитацию горящих окон в домах.

В каких сферах деятельности используют макеты

Каждый макет призван решить определенную задачу.

Вот список некоторых из них:

  • желание привлечь инвесторов;
  • визуализация будущего проекта;
  • поиск клиентов.

Любой подобный макет способен наглядно показать все будущие возможности постройки. Зачастую фирмы, создавая такие изделия, пытаются таким образом найти спонсоров для строительства. Макет демонстрируют будущим вкладчикам, презентуя проект.

Иногда изготовление макета поможет не только показать преимущества строения, но и преждевременно выявить недостатки. Это позволит устранить их во время и построить уже полностью продуманный строительный объект.

Все эти задачи можно назвать задачами коммерческого плана. Не стоит забывать, что любое подобное изделия – это отличный декоративный элемент. Есть такие клиенты, которые целенаправленно заказывают макет для размещения в своем доме. Обычно эти люди являются коллекционерами подобных вещей.

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