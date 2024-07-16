Корпоративный сайт – это не просто веб-ресурс с определенной информацией. Это полноценный и важнейший элемент в бизнесе, хоть в малом, хоть в крупном. С его помощью решаются различные бизнес-задачи, поэтому разработка корпоративного сайта должна стать основной целью владельцев бизнеса.

Для чего нужна такая платформа

Основные задачи:

ведение документооборота;

пополнение и контроль баз данных;

работа над текущими проектами;

взаимодействие сотрудников друг с другом и с начальством;

проведение PR-кампаний.

Словом, корпоративный сайт – это инструмент, который делает работников одной командой. И если в некоторых организациях понятие «командная работа» чаще всего вызывает недоумение, то при наличии хорошо налаженного сайта это становится действительно слоганом компании.

Основные преимущества корпоративного сайта

К ним относятся:

большой объем информации, которая регулярно обновляется;

многоуровневая структура;

повышение имиджа компании и ее сотрудников;

привлечение новых клиентов, инвесторов и бизнес-партнеров. Все зависит от направления, которым занимается та или иная корпорация;

увеличение объема продаж (если речь идет о торговой компании);

возможность управления всеми бизнес-процессами и их контроля;

ведение бухгалтерии. Для этого на сайте выделяется отдельная колонка;

работа с почтовыми сервисами внутри компании;

возможность связи со всеми сотрудниками. Например, достаточно лишь отправить сообщение, чтобы началась автоматическая рассылка;

аналитика. Обычно это тоже особый раздел, слегка обособленный. В нем проводится исследование нынешнего состояния дел и планируется внедрение тех или иных мероприятий, связанных с маркетингом.

Главная цель создания корпоративного сайта – это даже не привлечение клиентов и покупателей (хотя, безусловно, данная задача тоже стоит). На первый план выходит именно взаимодействие с другими компаниями, партнерами и так далее.

При необходимости веб-сайт проводит опросы и рекламные кампании, обрабатывает заявки, занимается почтовыми рассылками, увеличивает базу данных и прочее. Но это уже, так сказать, рабочие моменты. Более глобальные планы – это, конечно, обеспечение узнаваемости бренда и создание всех возможностей для сотрудничества с другими организациями.

Корпоративный сайт – это очень важно для развития малого, среднего и крупного бизнеса. Чтобы он способствовал успеху, разработчики делают его максимально понятным и простым для среднестатистических пользователей, а также обеспечивают оптимальную скорость загрузки страниц и стабильный доступ.