Корпоративный сайт – это не просто веб-ресурс с определенной информацией. Это полноценный и важнейший элемент в бизнесе, хоть в малом, хоть в крупном. С его помощью решаются различные бизнес-задачи, поэтому разработка корпоративного сайта должна стать основной целью владельцев бизнеса.
Для чего нужна такая платформа
Основные задачи:
- ведение документооборота;
- пополнение и контроль баз данных;
- работа над текущими проектами;
- взаимодействие сотрудников друг с другом и с начальством;
- проведение PR-кампаний.
Словом, корпоративный сайт – это инструмент, который делает работников одной командой. И если в некоторых организациях понятие «командная работа» чаще всего вызывает недоумение, то при наличии хорошо налаженного сайта это становится действительно слоганом компании.
Основные преимущества корпоративного сайта
К ним относятся:
- большой объем информации, которая регулярно обновляется;
- многоуровневая структура;
- повышение имиджа компании и ее сотрудников;
- привлечение новых клиентов, инвесторов и бизнес-партнеров. Все зависит от направления, которым занимается та или иная корпорация;
- увеличение объема продаж (если речь идет о торговой компании);
- возможность управления всеми бизнес-процессами и их контроля;
- ведение бухгалтерии. Для этого на сайте выделяется отдельная колонка;
- работа с почтовыми сервисами внутри компании;
- возможность связи со всеми сотрудниками. Например, достаточно лишь отправить сообщение, чтобы началась автоматическая рассылка;
- аналитика. Обычно это тоже особый раздел, слегка обособленный. В нем проводится исследование нынешнего состояния дел и планируется внедрение тех или иных мероприятий, связанных с маркетингом.
Главная цель создания корпоративного сайта – это даже не привлечение клиентов и покупателей (хотя, безусловно, данная задача тоже стоит). На первый план выходит именно взаимодействие с другими компаниями, партнерами и так далее.
При необходимости веб-сайт проводит опросы и рекламные кампании, обрабатывает заявки, занимается почтовыми рассылками, увеличивает базу данных и прочее. Но это уже, так сказать, рабочие моменты. Более глобальные планы – это, конечно, обеспечение узнаваемости бренда и создание всех возможностей для сотрудничества с другими организациями.
Корпоративный сайт – это очень важно для развития малого, среднего и крупного бизнеса. Чтобы он способствовал успеху, разработчики делают его максимально понятным и простым для среднестатистических пользователей, а также обеспечивают оптимальную скорость загрузки страниц и стабильный доступ.